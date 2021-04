Podívejte se na parádní trailer PS5 exkluzivity Ratchet & Clank: Rift Apart

26. 4. 2021 16:59 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přísun exkluzivit pro PlayStation 5 se začíná pomalounku polehounku rozjíždět. Na spadnutí je vydání očekávané roguelike akce Returnal a nedlouho poté dorazí další díl výborné dvojice Ratchet & Clank: Rift Apart. I když, tentokrát budou vlastně tři.

Poté, co se objeví trhlina v časoprostoru, se Ratchet s Clankem ocitnou v jiných dimenzích, kde narazí na bělosrstou Rivet, jak se nová hrdinka jmenuje. Jak vidno v novém, skvělou hudbou doprovozeném traileru, Rivet se dá dohromady s Clankem a společně se pokusí najít ztraceného Ratcheta.

Rivet mezitím musí řešit vlastní problémy – bojuje s odbojem proti zlovolnému císaři Nefariousovi. Ve videu můžete zahlédnout novou lokaci zvanou Nefarious City, ale i staré známé Sargasso a Torren IV, respektive jejich pozměněné verze z alternativních dimenzí.

Co se hudby týče, v traileru můžete slyšet song od skupiny DEVO. Ta přímo neobstará soundtrack hry, ale učiní tak její zakladatel Mark Mothersbaugh, který skládal hudbu pro série Crash Bandicoot a Jak & Dexter či film Thor: Ragnarok. Na oficiálním blogu PlayStationu si můžete pustit tři skladby ze soundtracku.

zdroj: Foto: Sony

Blog dále představuje podobu pěti oblečků (viz obrázek výše), které můžete obléknout svému Ratchetovi či své Rivet a pochlubit se s nimi na síti díky zabudovanému foto módu. Tyto oblečky nicméně získají pouze ti z vás, kteří sáhnou po digitální deluxe edici s exkluzivními samolepkami do foto módu.

Nakonec se dozvídáme i to, že nás ještě tento týden čeká čtvrthodinka záběrů z hraní. Nové video bude odvysílané tento čtvrtek ve 23:00 našeho času v rámci programu State of Play, kde Sony tradičně ukazuje nové hry či nové záběry/trailery z již oznámených her. Tentokrát ale nevíme, zda se video zaměří pouze na Ratcheta, nebo i na jiné hry.

Ratchet & Clank: Rift Apart vyjde 11. června pouze na PlayStationu 5.