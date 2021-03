Insomniac stihl patch pro Ratcheta a Clanka dřív, hrát v 60 FPS můžete už teď

Letos v červnu se na nás chystá multidimenzionální dobrodružství Ratchet & Clank: Rift Apart, jedna z letošních nadějných exkluzivit pro PlayStation 5. Slibuje mimo jiné využití rychlého SSD v konzoli, díky němuž bude lombax v hlavní roli moci obdobně rychle střídat herní prostředí skrz trhliny v časoprostoru.

Abyste se na nový počin studia Insomniac Games mohli pořádně naladit, rozdávala v uplynulých týdnech společnost Sony v rámci iniciativy Stay at Home reboot série z roku 2016 pro PS4. Ten si ještě nyní můžete bezplatně aktivovat, nepotřebujete k tomu dokonce ani předplatné PlayStation Plus.

Surprise! The update is now live. Get blasting, Rangers! #RatchetPS4 https://t.co/WfdLHYLwTi