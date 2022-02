Podívejte se, kdy můžete začít stahovat Elden Ring a kdy hrát

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku je skoro tady! U nás v redakci Elden Ring už pilně recenzuje Pavel, který se s vámi o své výsledné dojmy podělí během zítřka. Pokud ovšem patříte k populaci herně neprivilegované, budete si na svůj příděl od FromSoftware muset ještě chvíli počkat – konkrétně do pátku.

Studio zveřejnilo konkrétní časy, kdy hru budete moct začít stahovat a kdy se do ní konečně pustíte na vlastní kůži. V naší středoevropské časové zóně jde o půlnoc v noci na 25. února, což platí jak pro PC, tak i pro konzole. Pokud čirou náhodou žijete v jiném časovém pásmu, můžete přepočet konzultovat s mapkou níže.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

So that you may know, and in knowing, plan your actions.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4