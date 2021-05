Podívejte se, jak může vypadat loupež v akčně stealthové hře Hood: Outlaws & Legends

3. 5. 2021 16:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Den vydání Hood: Outlaws & Legends se kvapem blíží a díky novým záběrům získáváme ještě o něco lepší představu o tom, jak bude tato akční/stealthová multiplayerová hra vypadat a fungovat. Ve videu výše se představí několik přístupů od bezhlavých útoků hromotluka po kradmý postup lovkyně.

Jaký styl si zvolíte, je čistě na vás, ale mějte na paměti jedno – členové nepřátelského týmu nejsou jediní, na koho si musíte dát pozor. Po lokaci se totiž procházejí i stráže z řad NPC, které sice nepředstavují výzvu v přímém souboji, ale jakmile vás zmerčí, bude vaše poloha vyzrazená úplně všem na mapě.

Taková chyba může být fatální, pokud tedy není dobře promyšleným kalkulem. Pokud se takto hráč nechá odhalit naschvál, aby upoutal pozornost soupeřů, může se jiný hráč nepozorovaně proplížit ke zdejšímu starostovi a stejně nepozorovaně mu odcizit klíč k trezoru, z něj je potřeba ukrást poklad.

Celé to můžete pojmout neskrývavou agresí a za pokladem se prostě prosekat, ale je také možné se do vaultu dostat, aniž by vás spatřili nepřátelé, ať už ti živí, nebo počítačem řízení. Je také potřeba správně využít předností daných postav, načasovat si vyvolání ultimátky a neustále si hlídat záda, protože kradmým připlížením k jinému hráči ho můžete instantně popravit.

Hood: Outlaws & Legends vyjde 10. května na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S. Pokud si hru předobjednáte, budete mimo jiné puštění k hraní o tři dny dříve. A pokud vás zajímá, jak to bude s dodatečným obsahem po vydání hry, zamiřte do našeho předchozího článku.