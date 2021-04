Akce Hood: Outlaws & Legends bude v prvním roce rozdávat rozšíření zdarma

28. 4. 2021 10:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hra Hood: Outlaws & Legends by s trochou štěstí mohla být takovým milým překvapením letošního jara. Ve videích vypadá vážně dobře a zamrzí snad jen to, že nejde o singleplayerovou příběhovou hru ve stylu Thiefa. Ale třeba právě netradiční PvPvE pojetí bude tím, co nás k ní upoutá na dlouhé hodiny. A možná i měsíce, když nás bude bavit dodatečný obsah.

Tvůrci ze studia Sumo Digital ve videu výše upřesnili, jak bude vypadat život hry Hood: Outlaws & Legends po jejím vydání. Počítejte minimálně s jedním rokem obsahové podpory, která bude rozdělená do klasických čtyř sezón. Každá sezóna pak přinese něco nového pro všechny hráče zdarma.

Krátce po vydání se můžete těšit na novou horskou mapu, akčně zaměřený herní mód a různé sezónní a komunitní události. Druhá sezóna láká na novou a prozatím tajemnou hrdinku zvanou Eidaa a kosmetické doplňky, které očekávejte i od zbylých sezón spolu s „velkými herními přídavky“.

zdroj: Foto: Focus Home Interactive

Chcete-li ještě víc obsahu, tak už budete muset platit. Ti z vás, kteří si zakoupí The Year 1 Edition, se mohou těšit na oblečky, skiny zbraní a vlajky, které si odemknete ve třech battle passech. Proč nejsou čtyři, jeden pro každou sezónu? Protože tvůrci chtějí v první sezóně vydávat pouze bezplatný obsah.

A aby toho nebylo málo, tak předobjednávkou libovolné edice si zajistíte brzký přístup do hry počínaje 7. květnem spolu s kosmetickým balíčkem Forest Lords (s oblečkem a zbraní pro každého hrdinu). Hood: Outlaws & Legends vyjde již 10. května na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S.