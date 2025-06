Pod radarem: Vyzyvatel We Were Here, taktický kyberpunk a realistická střílečka

7. 6. 2025 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Cyber Knights: Flashpoint – Kyberpunkové taktické RPG plné plánování loupeží

zdroj: Trese Brothers

Ve světě kyberpunku si sice můžete hrát na dobráka, ale pravděpodobně se moc daleko nedostanete. Pokud jste zavření v podsvětí, musíte se protloukat, co se dá, a když se vám naskytne příležitost dát dohromady bandu vylepšených lidí dychtících po bohatství, je na pořádné loupeže zaděláno.

Něco takového vás čeká v tahovém RPG Cyber Knights: Flashpoint, které láká zejména na propracované taktické souboje, kde prim hraje kradmý postup, tedy plížení, odlákávání pozornosti a obecné přechytračení vašich soupeřů.

Nechybí tu obligátní hackování ani pořádně rozvětvené příběhy vašich postav, které reagují na vaše rozhodnutí. Mimo mise se budete bavit bohatým vylepšováním těchto postav i vaší základny, budete přijímat nejrůznější mise a volit si, jaké frakce si spřátelíte a z jakých uděláte své nemesis. Hlad po taktických RPG by měl být bez problému zažehnaný.

Steam – 720 korun

Popucom – Kooperativní adventura plná soubojů, hádanek a barviček

zdroj: Hypergryph

Popucom na první dobrou vypadá jako klon Splatoonu, ale podoba je nakonec opravdu spíše vizuální. Po herní stránce má totiž o kus blíž českému Chameleon Run. I tady totiž budete měnit barvu svojí postavičky za běhu, aby se shodovala s barvou plošinek a dostala se tak na druhou stranu propasti.

Nicméně Popucom je mnohem bohatší hra. Kromě tohoto jednoho prvku tu totiž nechybí řešení puzzlů (pomocí barviček) či zdolávání nejroztodivnějších nepřátel (pomocí barviček). Některé souboje jsou dokonce postavené na systému „spoj 3“ jako další česká hra Matcho…

Nicméně sami tu nic nezmůžete, protože Popucom je koncipovaná jako kooperace, kdy i některé na fyzice založené hádanky si vyžádají hned několik rukou. Přidejte si k tomu obecně šílený svět, jásavou prezentaci a v kruhu přátel by mohlo jít o fajnovou večerní taškařici.

Steam – 450 korun Časem také na PlayStationu 5.

Moduwar – Realtimová strategie, v níž modifikujete tělo jednoho mořského živočicha

zdroj: Biohex Studios

Tvůrci hry Moduwar se rozhodli vrátit do zlaté éry realtimových strategií a přinést do ní něco svěžího. Výsledkem je hra, v níž hrajete za jeden mořský organismus. Ten neustále roste a je jen na vás, kam natáhnete jeho chapadla a co s nimi uděláte.

Můžete totiž nechat vyrůst orgány s nejrůznějšími funkcemi, třeba klidně jako u ještěrky „obětovat“ svou část a vyslat ji na průzkum prapodivného mimozemského světa. Podobně odpadlé kousky můžete poté zase poslepovat a tím vytvořit vojáky se zkombinovanými dovednostmi.

Vaším hlavním úkolem je přežít, tedy ochránit své srdce, a to vám hra umožní v survival módu pro jednoho hráče, případně několika online módech. V multiplayeru nechybí klasický skirmish, kompetitivní i kooperativní režim až pro 4 hráče či aréna, v níž si jednoduše zabojují hráčské výtvory. V případě zájmu jen mějte na paměti, že hra vyšla teprve v předběžném přístupu.

Steam – 370 korun V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.

Galactic Glitch – Na fyzice postavený twin-stick shooter, kde i váš nepřítel je vaší zbraní

zdroj: Crunchy Leaf Games

Občas není potřeba propracovaných příběhů a velmi bohatých mechanismů. Někdy prostě stačí si pořádně zabojovat s vědomím, že vaše smrt je úplným koncem hry. Galactic Glitch může být vaší další takovou hrou, jelikož se jedná o roguelite twin-stick shooter.

Nicméně slovo shooter tu má trochu netradiční význam. Nestřílíte totiž ze zbraní, ale používáte svou gravitační bouchačku k mrskání čehokoliv kolem vás. Může to být kupříkladu meteorit, který švihem mrsknete po nepříteli, stejně jako můžete chytit soupeřem vystřelený projektil a „vrátit“ mu ho.

A když už jsme u toho, proč rovnou nevrhnout samotného nepřítele po jiném nepříteli?? Někteří nepřátele jsou navíc tak velcí, že je můžete postupně rozebírat a odhalovat jejich slabá místa. No a když se zrovna nebojuje, tak prozkoumáváte nádherný vesmír a vylepšujete se, než vás konečně někdo porazí a vše začne nanovo. Adrenalin musí proudit!

Steam – 370 korun

Dagger Directive – Moderní střílečka s retro hávem, která vybízí k opatrnosti

zdroj: MicroProse

Ach, co bych jen dal za možnost si dnes pohodlně, tedy řekněme v lehkém remasteru, zahrát starý skvělý Vietcong. Tuhle českou legendu ale bohužel nikde oficiálně nepořídíte, takže když se objeví hra, která by mohla brnkat na podobnou strunu, je radno zpozornět.

Dagger Directive totiž nevypadá jako další Call of Duty a místo šílené akce vsází na větší simulaci. Ano, můžete tu do akce naběhnout s brokovnicí, ale stejně tak vám nabízí kradmý postup s tlumičem či z velké vzdálenosti s odstřelovačkou. Vše si můžete modifikovat a doplnit o drony, granáty či miny. Každý projektil je plně simulovaný co do váhy, rychlosti a trajektorie, což platí i o střepech z granátu.

V předběžném přístupu na vás čeká 15 misí, do nichž si sami vyberete výbavu a čas dne, takže klidně můžete vyrazit v noci s noktovizorem. Tematicky se postavíte ekoteroristům u Beringova moře, organizovanému zločinu v Jižním Pacifiku a extremistickým povstalcům ve východní Evropě. A kromě osamoceného přístupu se do akce klidně můžete vrhnout s kamarády.

Steam – 485 korun V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.

Parallel Experiment – Kooperativní point-and-click adventura vyzývající We Were Here

zdroj: Eleven Puzzles

We Were Here je jedna z mých nejoblíbenějších sérií díky nutnosti hrát ji ve dvou na dálku a společně řešit hádanky, protože bez druhého nikdy neodhalíte řešení. A Parallel Experiment dělá úplně to samé, jen ve stylu point-and-click adventury s krásnou komiksovou stylizací a noirovým podtextem.

Ve skutečnosti se jedná o pokračování stejně laděné hry Unboxing of Cryptic Killer, ale tvůrci se dušují, že jde o samostatný zážitek a znalostí předchozího titulu netřeba. V novince najdete přes 80 hádanek, z nichž každý ze dvou hráčů vidí jen část, takže komunikace je naprosto klíčová.

Hrajete za detektivy, takže tu není nouze o dialogy, kde si musíte dát pozor na to, že „vyslýchaní“ mohou každému z hráčů povědět něco jiného. Nechybí ani možnost si kamkoliv ve hře čmárat jakékoliv poznámky, zahrát si se spoluhráčem klasické minihry upravené pro koop, případně můžete svého parťáka cíleně otravovat – například budete ťukat na okno, když se mu přemýšlením bude kouřit z hlavy… Jen nezapomeňte, že tuhle hru si sami nezahrajete a oba hráči si ji musí koupit.