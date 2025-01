Pod pozlátkem Clair Obscur: Expedition 33 se skrývá hardcore RPG

24. 1. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Clair Obscur: Expedition 33 se rýsuje jako nádherné dobrodružství připomínající zlatou éru studia BioWare. Francouzský tým ze Sandfall Interactive na svém debutovém tahovém RPG nenechává nic náhodě a ambice mu rozhodně nechybí. Počínaje správně bizarním příběhem o tyranské Malířce, která drží moc nad smrtí a nechává umírat stále mladší lidi, konče hvězdným hereckým obsazením. Bude hra víc než jen pozlátkem inspirovaným érou belle époque?

zdroj: Sandfall Interactive

To se dozvíme už překvapivě brzy, protože Clair Obscur vyjde během letošního jara. Jasné ale je, že se ve francouzském Montpellier nenechají zbytečně svazovat žánry a tvoří emoční západní RPG, ale se souboji vycházejícími z JRPG, které navíc budou protknuté prvky v reálném čase, jako je uhýbání a parírování. Styl na úkor obsahu rozhodně není případ Expedition 33... a že má stylu na rozdávání.

Skladba vašeho expedičního sboru bude klíčová nejen pro příběh, ale hlavně pro hratelnost. Každá postava se má zásadně lišit a v soubojích plnit jiné role než tradiční kouzelník/válečník/léčitel. Třeba taková Lune sesláním kouzla generuje „skvrny“, jež může spotřebovávat a tím dále posilovat své schopnosti.

Hodně ale bude záležet na konkrétním vybavení, kterými své průzkumníky obdaříte, protože každá vlastnost výbavy se po čtyřech soubojích promění v pasivní schopnost Lumina, kterou můžete libovolně zapínat a vypínat a tvořit tím spoustu synergií a buildů. V neposlední řadě to taky znamená, že si budete hodně hrát s inventářem a tím, co zrovna postavy třímají. Tvůrci chtějí, abyste se hru snažili „rozbít“, protože je na to prý stvořená.

Estetika malířství a keramiky provázané s art decem si v Sandfall Interactive zvolili přímo kvůli originalitě, aby unikli tradičním sci-fi a fantasy klišé. Pocit skutečného dobrodružství zajistí velká mapa světa vyvedená jako dioráma.

Velmi ambiciózní projekt od malého studia. Jestli se všechny přísliby povede vyplnit, máme tady černého koně letošního jara. Clair Obscur: Expedition 33 vychází 24. dubna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.