Pod patronátem Bohemky vzniká zajímavá hra. Silica je kombinací střílečky a strategie

7. 4. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Bohemia Incubator je značka, která vznikla v rámci známého českého vývojářského i vydavatelského studia Bohemia Interactive. Původně se jednalo o interní označení, kterým se nálepkovaly experimentální projekty, co nespadaly do běžného portfolia firmy.

Společnost ale expanduje i do vydavatelských aktivit a z Incubatoru se stal oficiální projekt, jehož cílem je pomoci nezávislým vývojářům s tvorbou a vydáním jejich vysněných her. Pokud sami máte rozpracovanou hru či prototyp, můžete se s Bohemia Interactive spojit a zkusit navázat spolupráci. Více vám ve videu řekne výkonný ředitel společnosti Marek Španěl:

zdroj: Bohemia Interactive

Firma rovnou oznámila i první hru, která díky Incubatoru spatří světlo světa: Silica. Vzdor jménu nemusíte čekat žádné pytlíky pohlcující vlhkost. Místo toho se vydáte na pouštní planetu, kde se nachází naleziště nově objeveného prvku balterium, který má potenciál vyřešit lidskou energetickou krizi. Domorodým tvorům se ale pranic nezamlouvá, že jim někdo kope do planety, a vypukne konflikt. Úplný klid navíc nepanuje ani mezi lidmi, protože si navzájem jdou po krku dvě vojenské frakce.

Ano, dovolím si odhadnout, že zápletkou hra díru do světa nejspíš neudělá, protože podobnou hvězdněpěchotní avataroidní Dunu jsme tu již měli tisíckrát. Hratelností by se jí to ale podařit klidně mohlo, protože staví na zajímavém konceptu: Silica je realtimová strategie. A střílečka. Přičemž umí být oboje naráz. Říkal tu někdo Battlezone?

Do bitvy se můžete vydat buďto pěkně kontaktně a vést ku slávě jednoho z pěti druhů pěšáků, případně řídit a bojovat s jedenácti druhy vozidel, zatímco velí umělá inteligence, nebo sami usednout na generálskou židli a komandovat řež v realtime strategickém režimu. Hrát půjde i za místní obránce planety – v takovém případě se stanete kolektivním vědomím úlu a na bojišti budete moci mezi jednotkami volně přepínat a ovládat, koho je zrovna potřeba.

Mezi oběma režimy půjde za letu přepínat a pro hráče, kteří například vůbec velet nechtějí, bude k dispozici také čistý FPS mód. Což by mohl být docela nářez, pokud se to povede pořádně zpracovat a vyvážit.

Silica dál nabídne arénu, v níž si každý z až 32 hráčů vybere oblíbenou jednotku a hra ho vrhne do řežby všech proti všem jak ve starých Unreal Tournamentech. Hlavní ale bude strategický mód pro až 12 lidí právě s přepínáním rolí.

Z dostupných informací mi není příliš jasné, zda hra hodlá mít i nějakou příběhovou kampaň. Tvůrci sice zmiňují, že můžete hrát též sami, ale naznačený formát by odpovídal spíše titulu zaměřenému na multiplayer, přičemž při sólové hře prostě jenom ostatní ovládá počítač.

Na odpověď nejspíš nebudeme muset čekat dlouho, protože Silica má již brzy vstoupit do early accessu. Přesné datum však tvůrci zatím nesdělili, víme jen, že bude stát 20 dolarů. Předběžný přístup by pak měl trvat zhruba rok a po ostrém vydání se cena zvýší na 25 dolarů.

Hra vyjde pouze na PC, verze pro jiné platformy prozatím nejsou v plánu.