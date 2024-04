Počty hráčů Suicide Squad: Kill the Justice League dál klesají. Víc lidí hraje i Marvel's Avengers

26. 4. 2024 13:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nemusíme si asi nalhávat, že by Suicide Squad: Kill the Justice League byl kdovíjaký hit. Ale komiksová akčňárna má i přesto docela namále. Počty hráčů stále klesají- zatímco v době vydání ke hře na Steamu usedalo přes 13 tisíc lidí, v těchto dnech to jsou jen asi pouhé dvě stovky.

Nakrátko se hra vzchopila s vydáním první sezóny, která přivítala novou hratelnou postavu: Jokera. Koncem března tak Suicide Squad zaznamenal i tři tisíce současně hrajicích lidí. Jenže vrcholek této křivky nevydržel ani dva dny, což je jen další svědectví o plytkém a repetitivním obsahu neoriginální týmovky.

Zarážející ovšem je, že v posledních dnech počet souběžně hrajících lidí klesl téměř ke stovce. V jeden moment tak dokonce víc lidí hrálo i dávno mrtvé Marvel's Avengers, kteří vloni uzavřeli krám a skončili s veškerou podporou.

V herním průmyslu najdeme celou řadu inspirativních případů o zmrtvýchvstání zatracených her, jenže zrovna v případě Suicide Squad by nejspíš muselo jít o vyložený restart hry a notné předělání klíčových konceptů, na kterých hra jako služba stojí. A to vyžaduje nejen čas, ale hlavně peníze.

Warner Bros., pod které vývojáři z Rocksteady spadají, se z neúspěchu asi jen tak nepoučí. Šéf herní divize Jean-Briac Perrette se už dříve nechal slyšet, že se zábavní dům chce odklonit od klasických her a klást větší důraz na hry jako služby, stejně jako na free-to-play a mobilní tituly. Jestli pohoření Suicide Squad není dostatečně varovným signálem, že rychlokvašky nezachrání ani silná značka, tak Warnerům asi skutečně není pomoci.

Otazník zatím visí i nad osudem kdysi legendárního studia Rocksteady, které zatím usilovně pracuje na plánovaném obsahu zdarma, který má do hry přibývat celý rok. Další sezóna pro Suicide Squad má odstartovat až 2. července. Budu ale velmi překvapený, jestli se hra prvního výročí vůbec dožije a vydavatel ji nakonec nezařízne a neodepíše jako ztrátu. Doufám taky, že první škobrtnutí od roku 2009, kdy se Rocksteady vytasili s úžasným Batman: Arkham Asylum, taky nebude znamenat konec nebo radikální zeštíhlení britského studia.