Po zakladateli Ninja Theory se před pěti lety slehla zem. Svůj odchod oznámil teprve teď

8. 4. 2024 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Ninja Theory, tvůrce Hellblade: Senua's Sacrifice či DmC: Devil May Cry, opustil jeden ze zakladatelů a výkonný ředitel Tameem Antoniades. To by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby z firmy neodešel už někdy v roce 2019. Na veřejnost však tato informace vyplula až v těchto dnech.

Nečekané zjištění nejspíš přinesla zpráva z minulého týdne, kdy studio potvrdilo, že chystaný Hellblade II poběží na Xboxu Series X/S jen ve 30 FPS. Představuju si, že Antoniades poté dostal slušný nákupní seznam dotazů nejen od novinářů, ale i od fanoušků, aby situaci nějak okomentoval. Jenže vývojář už ve firmě dávno nepracuje.

„Ano, z Ninja Theory, firmy, kterou pomohl založit a 20 let ji vedl, jsem odešel. Vyčerpaný, ale hrdý na to, co jsme dokázali, jsem skončil po vydání Hellblade: Senua's Sacrifice. Zůstal jsem ale ještě dva roky, abych se ujistil, že máme dobře položené základy pro tvorbu uměleckých a život měnících her, což uvidíte zanedlouho v Hellblade II. Ninja Theory je určitě ve schopných rukou a velké díky patří Microsfotu, že na naše dítko dává pozor. Já, ať už dělám cokoliv, vždycky budu nindža,“ uvedl Antoniades na svém Instagramu.

O vedení studia se tak nyní dělí šéf studia Dom Matthews a kreativní ředitelka Nina Kristensen. Co dělá Tameem Antoniades? Tím se herní veterán nepochlubil, rozhodně ale nevede nijak usedlý život, o čemž si můžete ostatně můžete udělat obrázek z jeho sociálních sítí. Anebo si přečíst 5 let starý rozhovor pro magazín GQ, který patrně pochází právě z období, kdy byl spoluzakladatel studia Ninja Theory na odchodu.

Senua's Saga: Hellblade II vychází 21. května na PC a Xbox Series X/S.