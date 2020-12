Po internetu zjevně koluje uniklá vývojářská verze Resident Evil Village

14. 12. 2020 15:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to už víc než měsíc, co hackeři přišli k mnoha dokumentům, datovým souborům a jiným citlivým informacím studia Capcom. Nešlo jim o nic jiného než vydírání. Za to, že ukradená data nezveřejní, požadovali v přepočtu čtvrt miliardy korun. Jak se zdá, Capcom na vydírání nepřistoupil, nebo pokud přistoupil, pak hackeři nedodrželi slovo.

Na internetu se totiž objevily obrázky, které by mohly pocházet z rané vývojové verze chystaného hororu Resident Evil Village. Ten by měl vyjít v příštím roce na PC a obou generacích konzolí od Sony a Microsoftu.

Ale zdá se, že si ho hackeři nebo kdokoliv, koho pustili ke svému úlovku, zahrál předčasně a nafotil z něj tyto obrázky (klikejte na vlastní nebezpečí, můžete se připravit o překvapení). Pokud tedy hratelný build skutečně unikl a není to spíš tak, že se hackerům podařilo získat pouze tyto obrázky pořízené samotnými vývojáři.

Kdyby odkaz náhodou nefungoval, protože se Capcom postaral o jeho stažení, zkuste štěstí s Googlem, který vám může pomoci i s vyhledáním možných příběhových zvratů a konců, na které zde nebudeme poukazovat. Doufejme, že únik informací nijak neovlivní vývoj a zamýšlenou podobu Resident Evil Village a dalších projektů Capcomu dotčených hackem.