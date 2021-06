Plnou verzi Baldur’s Gate 3 letos určitě nečekejte

18. 6. 2021 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

O pokračování legendární série RPG nějaký čas nebylo slyšet. Baldur’s Gate 3 dostalo poslední velký update v únoru, kdy do hry přibyl hratelný druid, a práce postupují poměrně pomalu. Jak se v rozhovoru pro server GameSpot nechal slyšet zakladatel studia Larian, Swen Vincke, jestli čekáte na plnou verzi a do early accessu se vám nechce, letos se nedočkáte. „Vynasnažíme se hru dodělat do konce příštího roku. V tom letošním určitě nevyjde,“ řekl Vincke.

Vývojáře momentálně zaměstnává jak postupné pumpování obsahu do předběžného přístupu, tak i práce na těch částech, které v jeho rámci asi ani nevyjdou. Vincke kupříkladu vysvětlil, že v příštím updatu pro early access nepřibude mnoho nových věcí, ale hromada se jich změní. Nemáte tak čekat nějakou další hratelnou třídu po vzoru druida.

„Momentálně se soustředíme na zpětnou vazbu od hráčů,“ prohlásil Vincke. Ti, kteří předběžný přístup vyzkoušeli, si kupříkladu stěžují, že postavy soustředěné na boj nablízko nemají moc možností. Šéf vývoje přirovnal základního bojovníka k jeho předobrazu ze stolních Dungeons & Dragons, kde jde o začátečnickou postavu, na které si nováčci mohou vše vyzkoušet, ale zároveň není kdovíjak vynalézavá. Přislíbil nicméně, že na téhle třídě v průběhu vývoje ještě zapracují.

V rozhovoru došla řeč i na téma kreativního režimu Game Master, který si mnozí fanoušci oblíbili v Divinity: Original Sin 2 a kde si můžete tvořit vlastní kampaně v herním enginu. Ačkoliv Vincke uznal, že je to samozřejmě skvělý nápad, pro Baldur’s Gate 3 zatím ve vývoji žádná podobná vychytávka není. Tvorba samotné hry je totiž pro studio momentálně tak náročná, že vytěžuje všechny zaměstnance na maximum.

Na druhou stranu, do Original Sin 2 tenhle mód dorazil až několik let po vydání. Takže třeba až budou mít Lariani hotové všechno ostatní…