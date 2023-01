Plná verze Songs of Conquest vyjde letos. Předběžný přístup se výrazně rozroste

24. 1. 2023 12:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ubisoft potřeby svých strategických fanoušků dlouhodobě neuspokojuje, tudíž duchovní otěže série Heroes of Might and Magic muselo převzít menší švédské studio Lavapotion se svými Songs of Conquest. Hra se nějaký ten měsíc pohybuje v předběžném přístupu, kde už si ho stihla oblíbit řada stratégů včetně členů naší redakce.

Tvůrci na hře poctivě pracují, od jejího uvedení už stihlo dorazit slušné množství větších i menších aktualizací, které mimo jiné přidaly nové režimy, simultánní tahy v multiplayeru či vylepšily umělou inteligenci. V průběžném přidávání a opravování budou autoři pokračovat i během letošního roku.

Ten bude pro hru opravdu klíčový, jelikož dojde i na vydání plné verze. Přesné datum sice ještě oznámené nebylo, ale předběžně se počítá s koncem třetího kvartálu, tedy někdy na podzim.

Cesta k tomuto ročnímu období je ale ještě dlouhá, ovšem zároveň lemovaná slušnou porcí dalších novinek, které postupně budou vycházet. Tvůrci v průběhu roku hodlají vydávat další mapy různých velikostí. Změnami zároveň projde i umělá inteligence, která by měla začít dělat lepší strategická rozhodnutí a všeobecně lépe interagovat se světem.

Do konce března pak tvůrci chtějí do hry přidat fanoušky vyhlížené tržiště, na kterém budete moct prodávat získané artefakty. Také chtějí dokončit editor map, vylepšit majáky, které budou sloužit jako portály pro přesun po mapě, a dodat náhodné události pro frakci Rana.

Druhé čtvrtletí se ponese ve znamení vydání třetí kampaně s názvem Barony of Loth, která vnese trochu světla do světa těchto nekromantů. Také dorazí nové schopnosti pro různé jednotky, zatímco řady neutrálních nepřátel se rozšíří o nové zástupce. Zlepší se také netcode pro hru více hráčů a přibude i možnost kooperativních šarvátek.

Během třetího kvartálu, tedy blízko k vydání, vyjde čtvrtá a poslední kampaň, která hráče zavede do písečných dun frakce Barya. Jestli ale rádi tvoříte uživatelský obsah, potěší vás jistě i možnost tvorby vlastních kampaní. Dále ještě dojde na přidání achievementů či dalších artefaktů, a to všechno završí již zmíněné vydání plné verze.

Tvůrci však upozorňují, že všechny jejich plány jsou jen předběžné. Pokud by tedy během vývoje narazili na nějaké neočekávané problémy, může dojít ke změnám a odkladu.

zdroj: vlastní video redakce

Jestli jste ale z nějakého důvodu do hry ještě neinvestovali, můžete do konce ledna využít 33% slevu na Steamu. Díky ní se k téhle strategii dostanete za necelých 500 korun, což je za ty hodiny možné zábavy velice dobrý kup.