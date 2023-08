Plážové pokračování dojemné adventury To the Moon vyjde ještě letos

16. 8. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo má dost záchran světa, hrdinských eposů, válečného ryku i výpravných veleděl a chtěl by si radši zahrát nějakou menší stylovku, která si ale silou vyprávění a citovým mlýnkem ani v nejmenším nezadá s naprostými špičkami žánru, těžko bude hledat něco vhodnějšího než produkci studia Freebird Games.

Kanadská parta zatím do světa vypustila osm her, přičemž za tu nejznámější, To the Moon z roku 2011, si dokonce odnesla nominaci na cenu za nejlepší scénář a inovaci na Canadian Videogame Awards. Ne náhodou – kdo ji hrál, určitě si vzpomíná, že šlo o dechberoucí, hořkosladký zážitek, který uměl být na jednu stranu nesmírně humorný, ale přitom zároveň zamrazit v zádech a vzít za srdce tak, že člověk pak nevěděl, co se životem.

Se starými známými se brzy potkáme znovu. A nejen s nimi, protože se chystá „plážová epizoda“ Just a To the Moon Series Beach Episode, kterou tvůrci oznámili už loni v září, ale teď konečně upřesnili, že titul stihnou vydat ještě letos. A na plánovaném výletě se setkají aktéři z To the Moon, Finding Paradise i Impostor Factory.

Popis hry na Steamu je přesně tak informativní, jak byste od svérázných autorů nejspíš čekali: „Plážová epizoda. Nebo ne? Ale jo, technicky jo. Je to prostě plážová epizoda z To the Moon. Připravte se na nové krátké dobrodružství, když personál SigCorpu vyráží na dovolenou do plážového resortu! Potrvá slavný jeden den, protože víc se vám společnost neobtěžovala zaplatit.“

Nebudu marnit čas spekulacemi a pokusy odhadnout, oč půjde, protože to je v případě hry od Freebird beztak naprosto marná snaha. S jistotou ale můžeme říct, že se opět chystá zážitek z jiného soudku a klidně vsadím obuv, že hra nezůstane jen v rozverné dovolenkové rovině. Naznačuje to ostatně i dovětek v popisu:

„Přidejte se k povědomým tvářím z To the Moon, Finding Paradise a Impostor Factory v narativní adventuře plné miniher, tajemství a relaxace, stejně jako... Počkat, neměla by většina z těchhle postav být po smrti?“

Just a To the Moon Series Beach Episode by měla dorazit ke konci letošního roku a míří pouze na PC.