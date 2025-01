PlayStation Plus v únoru rozdává vloupačky i mluvící pistole

30. 1. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Leden nám pomalu končí a s nadcházejícím únorem nás čeká také obměna nabídky předplatného PlayStation Plus. Od příštího týdne, konkrétně od 4. února, si všichni předplatitelé (na úrovních Essential, Extra i Premium) budou moct do svých digitálních knihoven zařadit trojici titulů – Payday 3 (PS5), High on Life (PS5, PS4) a Pac-Man World Re-Pac (PS5, PS4).

Payday 3 je dosud posledním pokračováním série kooperativních vloupaček od studia Starbreeze z roku 2023. Ačkoliv se mu zatím pořád nepodařilo překonat svého předchůdce, vývojáři boj nevzdávají – loni se hra dočkala bezplatného singleplayeru a chystá se také přepracovaná verze na Unreal Enginu 5. Přítomnost v PlayStation Plus by navíc mohla solidně obohatit hráčskou základnu.

High on Life je naproti tomu komediální střílečkou od Squanch Games, studia založeného jedním z tvůrců Ricka a Mortyho, Justinem Roilandem. Ten už v mezičase tým po obviněních z domácího násilí opustil, ale jejich debut hratelný zůstal. „Humor je velmi vzácná komodita, kterou je třeba pečlivě dávkovat. Justin Roiland a jeho kolegové ho ale na hráče hází lopatou v naději, že se něco uchytí. Navíc je pod jeho fasádou jen průměrná střílečka,“ napsal o High on Life v recenzi před dvěma lety Pavel, ale třeba se zrovna vám vtípky trefí do vkusu.

zdroj: Squanch Games

Do třetice všeho dobrého se můžete pustit do Pac-Man World Re-Pac, remaku 3D plošinovky z roku 1999. Na Steamu se těší velmi kladnému hodnocení, a tak je dost možná nejlepší hrou z únorové nabídky. Tedy pokud holdujete skákačkám.

Všechny tři hry budou v PlayStation Plus dostupné od 4. února do 3. března. Máte tedy ještě pár dní na vyzvednutí lednových titulů – Suicide Squad: Kill the Justice League, The Stanley Parable: Ultra Deluxe a Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Sony zároveň upozorňuje, že se pozornost v rámci PlayStation Plus od ledna příštího roku definitivně přesune k hrám pro PlayStation 5. Týká se to jak měsíčních her, tak i katalogu celkově. Tituly pro PS4 se mezi nimi budou posléze objevovat už jen ojediněle. Rozhodnutí firma odůvodňuje prostě – většina lidí už zkrátka hraje na PS5.