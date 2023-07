PlayStation Plus v srpnu přinese golf, svobodné snění a okradenou smrtku

28. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sony oznámila, na jaké hry se mohou v srpnu těšit uživatelé a uživatelky předplatného PlayStation Plus v základní verzi Essential. A tentokrát se podařil takový žánrový rozptyl, že širší už by se snad ani vymyslet nedalo.

Od 1. srpna si budete moci do knihovny zařadit golfový simulátor PGA Tour 2K23, což jistě potěší všechny fanoušky tohoto možná trochu specifického, ale nádherného sportu. Titul se v porovnání s předchozím ročníkem může pochlubit zlepšenou krátkou hrou a kvalitnější simulací fyziky, což z něj pro každého příznivce „vážného“ videoherního golfu činí zajímavou volbu. Už ale ne automatickou a jedinou, protože nesmíme zapomenout na existenci velmi silné konkurence v podobě EA Sports PGA Tour.

„PGA Tour 2K23 si bere již existující výborný golfový simulátor a výrazně na něm staví, ale také ho vylepšuje a vkusně rozšiřuje o věci, které byly téměř vždy potřeba. Prezentaci kariéry a turnajů jako takových je pořád potřeba přeleštit, ale samotné hraní potěší každého fanouška golfu,“ napsal jsem o hře v recenzi.

Druhý titul ze srpnové nabídky je však trochu zarážející. Jedná se totiž o napůl hru, napůl vývojářské prostředí a sadu kreativních nástrojů Dreams. Je to přitom sotva čtvrt roku, co tvůrci ze studia Media Molecule oznámili, že k prvnímu září hodlají ukončit oficiální podporu hry, protože nenašli žádnou udržitelnou cestu, jak v ní pokračovat. O projekt nebylo dost zájmu, jinak řečeno.

Rozdávat Dreams měsíc před tím, než se titul odebere na věčnost, je tak trochu procházka s křížkem po funuse, nebo ne? Na druhou stranu, pokud by se zahrnutí hry v PlayStation Plus mělo rovnat novému přílivu uživatelů, můžeme spekulovat o možnosti, že by se tvůrčí platformu mohlo podařit zachránit. Naděje to sice není velká, ale existuje a umírá poslední.

Třetí hra v nabídce je nakonec trochu temná, trochu humorná izometrická zeldovina Death's Door, v níž si zahrajete za vránu, posla samotné Smrti, které někdo odcizil svěřenou duši, což pochmurný opeřenec samozřejmě nemůže nechat jen tak. Pouť za dopadením zloděje vás pak zavede do zvláštního světa, kde neexistuje smrt a obyvatelé z toho přišli o rozum.

„Pokud nemáte Switch, je tohle jedna z nejlepších současných variací na klasické Zeldy. Týmu Acid Nerve se podařilo skvěle zkombinovat zábavné souboje, hezkou grafiku a spoustu tajemství. Nechte se okouzlit!“ pochválil hru Pavel a oznámkoval ji osmičkou.

Novinky budou k vyzvednutí k dispozici od 1. srpna, do 31. července máte ještě čas zařadit do sbírky hry z červencové nabídky: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered a Endling - Extinction is Forever.