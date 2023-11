PlayStation Plus v prosinci nabídne auta z Lega, lyrickou poušť a divoké mytí

30. 11. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Měsíc se s měsícem sešel a předplatitelé služby PlayStation Plus od Sony si mohou chystat knihovny i ovladače na pravidelný příděl tří nových titulů. V prosinci se o jejich přízeň budou ucházet závody z jisté dánské stavebnice, umělecká příběhová poušť a simulátor oplachování.

První hra, kterou si zákazníci předplatného budou moci přidat do sbírky, je „Forza z Lega“, LEGO 2K Drive. Hlavní lákadlo stavebnicové hry je vcelku očekávatelně nabíledni: Stavění. LEGO 2K Drive vás nechá stvořit vlastní přibližovadlo dle libosti z více než tisíce možných dílků. Nebudete se přitom muset omezit jen na silniční vehikly, protože konstruovat můžete třeba i vodní skútry, čluny nebo vznášedla.

S hotovou mašinou pak vyrazíte do obřího otevřeného světa Bricklandia, kde na vás čeká nejen obligátní příděl závodění, ale také různé minihry, výzvy, hledání myriády sběratelských předmětů a bohulibá destrukce, protože to by nebylo, aby Lego nešlo také rozbořit.

zdroj: Youtube / LEGO

Rozlehlé pláně a širé horizonty najdete i ve druhé hře z prosincové nabídky, tentokrát ale pod taktovkou symbolismu a metafor. Druhý nabízený titul je přemýšlivá adventura Sable, v níž se spolu s dospívající hrdinkou vydáte na pouť pouštním světem.

Poušť může na první dobrou působit docela nebezpečně, ale ve zdejším podání se žádných obřích červů hrozit nemusíte – nejsme na Arrakisu, Sable je čistá příběhovka, jejíž ústřední pointou je napůl lyrická zkouška dospělosti, při níž si hrdinka musí vybrat, jakou si nasadí masku. Doslovnou i obraznou.

zdroj: Shedworks

Když už padla zmínka o simulátoru oplachování, muselo být samozřejmě hned jasné, o čem je řeč. Správně, třetici doplní PowerWash Simulator, tedy taškařice, která vás nechá sevřít tlakovou myčku a přivést město utápějící se v umouněném zmaru zpět k blyštivé kráse.

A jelikož tvůrci zcela trefně usoudili, že snaha o dějovou konzistenci by v projektu podobného ražení beztak neměla smysl, můžete ve hře opláchnout také třeba DeLorean z Návratu do budoucnosti, Cloudovu motorku, SpongeBoba, imperiální tanky z Warhammeru 40,000 nebo úrovně z Tomb Raidera.

zdroj: FuturLab

Trojice nových her bude k zařazení do knihovny od 5. prosince, do 4. prosince tak ještě máte čas sáhnout po některém z listopadových titulů – Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers nebo Aliens: Fireteam Elite.