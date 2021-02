PlayerUnknown’s Battlegrounds bude pokračovat hrou PUBG: New State pro mobily

26. 2. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ve fázi vývoje se momentálně nachází nová hra ze světa populární battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds. Nese moderní zkrácený název PUBG: New State a na rozdíl od svého slavného předchůdce vyjde pouze na mobilních zařízeních s operačním systémem Android či iOS.

Původní PUBG si také můžete zahrát na mobilech, tak proč tam přinášet novou hru? Protože PUBG: New State je od počátku vyvíjené pouze pro dotykové obrazovky, a mělo by tak mnohem lépe využívat možností kapesních zařízení.

Z hlediska hratelnosti to hlavní zůstane – sto hráčů se snese na jednu mapu o velikosti 8x8 kilometrů a budou bojovat tak dlouho, dokud nezůstane poslední jedinec či tým. Do toho se bude smršťovat ikonický modrý kruh koncentrující bitvu do určitých oblastí mapy nazvané Troi.

PUBG: New State se odehrává v roce 2051, což do hry vnáší jak zbraně budoucnosti, tak i futuristická, pravděpodobně elektrická vozidla. Těšit se můžete na nové úpravy zbraní, volby režimu střelby včetně přídavného granátometu, budete používat drony, balistické štíty, úhybné kotouly a další.

Hru pohání interní technologie Global Illumination a nutno dodat, že na mobilní hru s tolika hráči na tak velké mapě to vypadá vážně dobře. PUBG: New State bude free-to-play, ale už jsou otevřené předobjednávky, které vám zajistí pár bonusů. Hra ještě nemá datum vydání.