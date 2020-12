PUBG dostane titěrnou industriální mapu, kde vám půjde po krku AI frakce

PlayerUnknown's Battlegrounds

Světový fenomén, který prodal přes 15 miliónů kopií na PC se řítí na konzole a to exkluzivně na Xbox One. Hra vrhne hráče do kompetitivního souboje o přežití plného adrenalinových soubojů, kdy ten poslední naživu vyhrává. Sbírejte zásoby, najděte...