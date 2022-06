Plánujete hrát Redfall v kooperaci? Postup hrou se bohužel uloží jen jednomu z vás

17. 6. 2022 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Upírská střílečka Redfall od tvůrců Dishonored a Prey se ukázala loni během E3 a mnohé (mě nevyjímaje) zklamal fakt, že půjde o další z mnoha kooperativních her. Jenže letošní ukázka z hraní se poměrně dlouho tvářila jako singleplayerová hra.

Jak se nakonec ukázalo, Redfall je ve své podstatě budovaný jako hra pro jednoho hráče, protože neobsahuje nic jako dedikovaný multiplayerový mód. Jiní hráči se k vám zkrátka mohou kdykoliv připojit a objevovat otevřený svět a jeho mise spolu s vámi.

Má to však jeden háček. Postup hrou se ukládá pouze jednomu hráči, a to tomu, který celý koop pořádá. Znamená to, že pokud pojedete vlastní kampaň s tím, že se tu a tam přidáte ke kamarádovi do jeho hry a odehrajete s ním nějaké nové mise, budete je muset ve své vlastní kampani překonat znova.

Tvůrci původně zvažovali různé cesty včetně odměn pro kooperující hráče, jak vysvětluje designér hry Harvey Smith v rozhovoru s IGN. Ale nefungovalo to příběhově. Když si zahrajete misi z vašeho pohledu z budoucnosti, budete se k ní chtít ve vlastní kampani propracovat a pak nedává smysl, abyste ji z hlediska přirozeného vývoje příběhu vynechali.

„Příběh by byl velmi nepřehledný, kdybyste se dostali k osmé misi a tam by bylo napsáno: Tuhle přeskoč, protože už jsi ji udělal,“ vysvětluje Smith, co vedlo k rozhodnutí neuchovávat průchod hrou všem zúčastněným hráčům.

Co vám ale zůstane, je loot a zkušenosti, které si z mise odnesete. Znamená to snad, že se kooperativním hraním můžete vylevelovat a mít pak snazší průchod vlastní kampaní? Na to už budeme muset přijít sami, jakmile Redfall v příštím roce dorazí na PC a Xbox Series X|S.