Plants vs. Zombies 3 se konečně probouzí ze zimního spánku a pomalu vychází

18. 1. 2024 14:30 | Novinky | autor: Adam Homola

PopCap Studios zahájili postupné spuštění (tzv. soft launch) na jednu stranu očekávaného, ale na druhou stranu už možná trochu zapomenutého Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia.

Zapomenutého proto, že vývojáři hru oznámili v roce 2019 a už tehdy jsme psali o tom, jak hru testují první hráči. Pak se ale po kdysi populárních kytičkách bojujících se zombíky slehla zem a o hře jsme až dosud prakticky neslyšeli.

Bobřík mlčení teď ale končí, neboť nový přírůstek do populární série Plants vs. Zombies (PvZ) je ode dneška k dispozici ve vybraných regionech, včetně Velké Británie, Nizozemska, Austrálie a Filipín, přičemž k plnému celosvětovému vydání by mělo dojít snad brzy.

Plants vs. Zombies 3 představuje návrat k původnímu formátu tower defense „strategie“, který si fanoušci série oblíbili, a zároveň přináší nové epizodické vyprávění a prvky logické adventury. Hra obsahuje řadu zmutovaných rostlin z předchozích dílů, ale také několik nových přírůstků do seznamu flóry, to vše předvedené ve známém vizuálním stylu, u kterého si prostě nemůžete nevzpomenout na první díly série.

Za připomenutí stojí, že první Plants vs. Zombies vyšla v roce 2009 a díky jednoduché, přehledné, a především chytlavé hratelnosti se z ní stal na krátký čas menší fenomén. EA, která hry studiu PopCap vydává, se jala značku rozšiřovat, a to až do prakticky plnohodnotné 3D akce Garden Warfare, což se ale s nějakým zásadním úspěchem nesetkalo. I proto aktuální návrat k původní 2D hratelnosti a žánru inspirovaného tower defense vítám nejspíš nejen já.