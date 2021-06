Pioner je další survival inspirovaný Stalkerem, který má nemalý potenciál

14. 6. 2021 14:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zdá se, že Stalker a černobylské postapo zažívají renesanci. Během včerejšího večera se na různých streamech v rámci E3 ukázaly rovnou tři hry s touto tematikou. Nejprve nám vyrazil dech nový trailer chystaného Stalkera 2, který vyjde 28. dubna příštího roku, poté se připomněla survival adventura Chernobylite, která vyleze z předběžného přístupu letos 28. července, a nakonec se světu ukázal Pioner, který do party přidá zase něco trochu jiného.

Na Pioneru dělá mladé studio GFA Games už mnoho let, ale před 16 měsíci vývoj zcela restartovalo, najalo nový tým a od té doby stvořilo to, co můžete vidět na videích okolo textu. A ambice vývojářům rozhodně nechybí. Hra na první pohled vypadá k světu, a přestože jsem neměl příležitost ji vyzkoušet, tak střelba, tedy to nejdůležitější na střílečce, nevypadá vůbec špatně. Pocit při hraní samozřejmě může být naprosto jiný, ale zatím to působí nadějně.

Pioner se odehrává na nejmenovaném sovětském ostrově odříznutém od světa záhadnou anomálii, která vás, bývalé členy speciálních sil, uvěznila ve zdevastované pustině plné mutantů. Otevřeným světem se sice můžete protloukat sami, ale hra je zamýšlená primárně jako MMORPG, kde se na jednotlivé mise vydáváte s ostatními hráči. Sami tvůrci přiznali, že na těch největších bossech si běžný hráč sám jednoduše nesmlsne.

Většinu času můžete svobodně pobíhat po pustině a o ostatní hráče pouze zavadit pohledem. A nemusíte se bát, že by vás nějaký kolemjdoucí zničehonic jen tak odpráskl, od toho tu budou předpřipravené arény pro PvP. Pioner tak svou strukturou připomíná křížence The Division a Stalkera/Metra.

Akce bude na denním pořádku a hra je na ni dobře připravená. Počítá se s mnoha typy zbroje, jejíž váha ovlivní vaši pohyblivost. Zbraní bude přehršel a podle typu se budou víc hodit proti lidem, monstrům či anomáliím. Většinu zbraní můžete dosyta modifikovat, dojde i na kompletní výrobu vlastních zbraní a nebudou zde chybět tajemné artefakty dodávající vašemu arzenálu unikátní vlastnosti.

V jednom z videí můžete vidět jakousi obdobu Pip-Boye na levém předloktí obsahující několikero nabídek (vypadá to jako náhrada za běžné menu hry). I to, co nosíte na rukou, je ve vaší režii. Mohou to být různé typy PDAček, hodinky nebo třeba dozimetr.

Pioner má nakročeno dobrým směrem. Jeho zaměření na multiplayer možná nepotěší fanoušky původního Stalkera, ale dle mého je dobře, že se tvůrci snaží přijít s vlastní vizí černobylské apokalypsy a nejen suše kopírovat. Hra je vyvíjená pouze pro počítače a vyjít by měla na přelomu let 2021 a 2022.