Peter Molyneux opět slibuje herní revoluci. Kdo mu věří?

7. 7. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hry Petera Molyneuxe jsou jistě inovativní, geniální a představují obrovskou míru svobody a kreativní hratelnosti. Legendární programátor proslul „božskými“ strategiemi Black & White, Godus, Populous a výtečnými RPG Fable. Jenže projekty britského vývojáře mají i odvrácenou stranu: O chystaných projektech často přehání nebo dokonce přímo lže.

Byl to případ Fable, které sice právem patří do zlatého fondu her, ale finálnímu produktu chyběla celá řada prvků, které Molyneux na tiskovkách a v reklamních kampaních nasliboval. S podobně absentujícím seznamem možností a mechanismů se potýkala i strategie Godus. Hra na boha byla financovaná crowdfundingovou kampaní na Kickstarteru a byť výsledek nebyl úplně špatný, finální hra byla v porovnáním s předchozími sliby chudá.

Kontroverze se nevyhnula ani multiplayerovému sociálnímu experimentu Curiosity Cube. Hráči a hráčky se v něm prokopávali obrovskou krychlí složenou z miliard menších kostiček. Na vítěze, který se dostane do středu objektu, pak měla čekat život měnící výhra. To se necelý půlrok po vydání skutečně povedlo Brianu Hendersonovi. Výhrou nebylo nic menšího, než 1% podíl na ziscích z výše zmíněné strategie Godus. Henderson se měl také stát „bohem nad bohy“ a reálně rozhodovat o podobě hry a aktivně zasahovat do hraní jiným hráčům.

Jenže v Molyneuxově studiu 22cans zanedlouho došlo k masivnímu propouštění a odchodům, včetně člověka, který měl na starosti kontakt s účastníky experimentu Curiosity Cube. K vyplacení odměny tak nikdy nedošlo. Bez realizace zůstala kvůli technickému omezení i božská moc, která by Hendersonovi umožnila aktivně zasahovat do hry.

Nová hra

Proč si zrovna dnes připomínáme léta staré Molyneuxovy komunikační fauly a nenaplněné sliby? Vývojář totiž chystá další projekt a je proto nutné jakékoliv přísliby brát s obrovskou rezervou. O nové hře z dílny 22cans se vývojář rozpovídal pro herní server GameReactor.

„V dřívějších dobách bych vám okamžitě řekl o celé hře, jejím designu, a proč to bude nejlepší hra na světě. A pak bych tady měl dav naštvaných lidí, takže to tentokrát neudělám,“ začal Molyneux oklikou o hře, kterou 22cans už delší dobu vyvíjejí. Jedním dechem ale sebejistě dodává, že vymysleli mechanismus, který dosud v žádné jiné hře není.

„Rozhodli jsme se, že primárně budeme cílit na PC a konzole. Nepůjde tedy o mobilní titul, už proto, že potřebujeme silnější výpočetní výkon. Od dob Black & White jde také o první hru, na které se podílím jako programátor. Každá moje buňka by chtěla říct mnohem více, ukázat vám záběry z hraní, ale po předchozích zkušenostech vím, že to je zbytečný risk,“ uzavírá Molyneux.

Sice zatím neznáme ani přibližné období, kdy chystaná hra od 22cans vyjde, ale těžit by měla z bohatých zkušeností a toho, co Molyneuxovi jde nejlépe. Náladou a konceptem bude prý velmi blízko titulům Dungeon Keeper, Black & White a Fable. Zdá se, že se legendární vývojář chytil za nos a už nebájí všemožné vzdušné hrady a zámky - alespoň veřejně. Jestli nakonec opravdu půjde o příběh, ze kterého Molyneux vyjde s napravenou reputací, ale ukáže až samotné odhalení a následná marketingová kampaň.