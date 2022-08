Pentiment od tvůrců Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity dostává datum vydání

24. 8. 2022 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Obsidian Entertainment teprve letos v červnu během konference Xboxu a Bethesdy odhalilo svou hru Pentiment, o jejíž existenci se už spekulovalo dřív a která okamžitě zaujme grafickou stylizací odkazující se na dobu, v níž se odehrává.

Toto 2D detektivní RPG vás vezme do severního Bavorska v 16. století za časů Svaté říše římské. Sehrajete v něm roli Andrease Malera, umělce a cestovatele, který se zaplete do série vražd rozprostírajících se na ploše 25 let ve fiktivním městě Tassing.

Rozhodnutí by měla být plně ve vaší režii. Začnete vlastním vzděláním, určíte způsob, jakým přistupujete k vyšetřování vražd, sami si zvolíte, jaké vodítko a podezřelého budete následovat, budete mít možnost se k informacím dostat skrz plížení i přes partičku karet v hospodě.

Pentiment je momentálně k vyzkoušení na veletrhu Gamescom, tak snad se našim velvyslancům podaří ukořistit nějaké dojmy. Plná hra vyjde 15. listopadu na počítačích, Xboxu One, Xboxu Series X|S a v Game Passu.