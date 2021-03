PC verze Crashe Bandicoota 4 vyžaduje k nevoli fanoušků stálé připojení k internetu

29. 3. 2021 13:11 | Novinky | autor: Adam Homola

Velice povedený Crash Bandicoot 4: It’s About Time (viz Pavlova recenze) vyšel na PC, kde je k mání exkluzivně na Battle.netu. Vydání na nových platformách se ale neobešlo bez drobné kontroverze. Důvod je prostý: někteří hráči po zakoupení hry zjistili, že Crash vyžaduje internetové připojení. Přitom jde o čistě singleplayerový titul, jehož multiplayer je jen a pouze lokální.

Na ostatních platformách jde Crash Bandicoot 4 hrát offline bez problémů, respektive online připojení vyžadují jen žebříčky a případná registrace účtu. Jde to jednoduše zjistit z produktové stránky hry na PlayStation Store, MS Store a Nintendo eShop.

Fakt, že požadavek na online připojení namíchl ne zrovna jednotky lidí, lze vysledovat nejen na Twitteru, ale třeba i na Redditu (např. zde, zde, zde, nebo zde). Někteří z nich si toho všimli ve chvíli, kdy Activisionu spadly servery a Crashe si kvůli tomu nemohli zahrát.

Požadavek na stálé připojení k internetu ale šel tak trochu očekávat, neboť online připojení vyžadují i PC verze dalších her od Activisionu, jmenovitě například Call of Duty nebo Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Mnohem zajímavější je totiž fakt, jak očividně nesdělitelný tenhle požadavek je, ačkoliv na něj Activision na produktové stránce Crashe Bandicoota 4 na Battle.netu upozorňuje hned třikrát. Poprvé skoro hned pod tlačítkem Buy Now.

zdroj: PlayStation

A mimochodem, vedle požadavku na internetové připojení se na té stejné stránce dočtete také o tom, že je vyžadována desktopová aplikace Battle.netu, registrace a třeba taky to, že mohou přijít povinné updaty, bez kterých vám hra přestane fungovat. Nechybí dokonce ani klasická všeříkající větička, že „Activision neposkytuje žádnou garanci dostupnosti svých online služeb, které může kdykoliv a bez předchozího upozornění zrušit.“

Jde o klasické slovíčkaření zavánějící právničinou a něco podobného najdete snad v každých licenčních ujednáních EULA, které lidi nečtou.

Zajímavé nicméně je, že chystaný remaster druhého Diabla bude offline hraní umožňovat. V tomhle případě jde navíc o hru, která, na rozdíl od Crashe, nějaký online multiplayer má. Za mě osobně spočívá hlavní otázka v tom, proč Activision na jedné jediné platformě vyžaduje online připojení. Kvůli pirátství to zcela jistě být nemůže – na internetu už cracknutá verze hry údajně koluje.