Po všech konzolích se Crash Bandicoot 4: It’s About Time řítí i na PC

15. 3. 2021 11:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Populárnímu bandikutovi to v tomto případě trvalo trochu déle, ale nakonec se podívá i na obrazovky našich počítačů. Pokračování skákačkové série Crash Bandicoot 4: It’s About Time vyšlo loni na podzim na PS4 a Xbox One, minulý týden pak i na Switch, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Verze pro PC se k nim připojí 26. března, ovšem pozor – exkluzivně na Battle.netu, launcheru od Activisionu.

Crash si dal před tímhle dílem desetiletou pauzu, dlouhé čekání se ovšem vyplatilo a Pavel byl z návratu vačnatce ve své recenzi řádně nadšen: „Crash Bandicoot opět dokázal, že žánr 3D skákaček není mrtvý, pokud k němu vývojáři přistoupí s respektem a dostatečným talentem. V aktuálních pochmurných dnech je jeho ztřeštěná atmosféra balzámem na duši, i když vás nemilosrdná obtížnost občas namíchne.“ Vzhledem k momentálnímu hernímu suchu a stále pochmurnější situaci tam venku je tahle plošinovka skvělým způsobem, jak si ukrátit čas do konce lockdownu.

Bandikut zároveň v letošním roce slaví 25. narozeniny a vývojáři z Toys for Bob usoudili, že si za čtvrtstoletí elektrošoků, nabodávání na trny, drcení a další brutality Crash s Coco zaslouží nějaký speciální dárek. Všichni hráči, kteří se zvládnou dostat přes druhý level, tak dostanou za odměnu skin ukazující důležitost toho, co máme uvnitř. Respektive, co tam mají právě Coco a Crash.

zdroj: Activision

Kromě toho můžete další náhradní oblečky obdržet ještě za předobjednávku na Battle.netu, tentokrát v duchu estetiky devadesátých let. Crash Bandicoot 4: It’s About Time vás tam vyjde na 40 eur (něco málo přes tisíc korun).