Patrick’s Parabox je nová „Baba Is You“, nad níž zůstává rozum stát

4. 4. 2022 12:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Her jako Baba Is You je zoufale málo. Her, které jsou minimalistické, na první pohled možná odpudivé, ale stačí doslova pár vteřin, aby vám z nich spadla brada. Pár vteřin, během nichž se váš mozek obrátí naruby při snaze pochopit, co mu to oči posílají za prapodivné informace. Přesně to zažijete i u novinky Patrick's Parabox.

Na první pohled vypadá hra Patricka Traynora velmi obyčejně. I prvních několik úrovní není ničím objevným. Jste čtverec s očičkama, který musí jiný čtverec dostrkat na určenou pozici a pak se sám přesunout na svou vlastní pozici. Triviální.

Ale nepotrvá dlouho, než své růžky začne vystrkovat hlavní rekurzivní způsob řešení logických hádanek. Některé čtverce jsou totiž ve skutečnosti svými vlastními místnostmi. Jakmile takový čtverec dostrkáte ke zdi, další pokus o popostrčení vás přenese do jeho nitra. A v něm může být další takový čtvereček, který je celou další místností, a tak by šlo ve stylu filmu Počátek postupovat ještě dlouho.

Ve výsledku je vaším úkolem kupříkladu najít finální čtverec a vystrkat ho ze všech vnořených místností do úplně původní místnosti. Jindy si jeden čtverec dočasně schováte do druhého, který vám tak poslouží ve své podstatě jako batoh, ze kterého si pak čtverec vyndáte a překonáte úzké prostory, v nichž by jinak nebylo možné s jednoduchými obrazci manipulovat.

Je mi naprosto jasné, že představit si něco takového na základě psaného textu není zrovna ideální. Pomůže samozřejmě trailer, ale uděláte nejlíp, když rovnou zamíříte na Steam a vyzkoušíte si tamější demoverzi Patrick's Parabox, která vás nechá odehrát několik prvních úrovní z celkových 350 a pravděpodobně vás totálně dostane.