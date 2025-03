Pathologic 3 nabídne bezplatný prolog o mladém doktorovi hledajícím nesmrtelnost

26. 2. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystaný třetí díl hororové série o záchraně tajemného městečka před ještě tajemnější epidemií vnese do snahy o spasení jeho obyvatel nový zvrat – cestování časem. Budete se tak moct vrátit k různým klíčovým momentům a zkusit se v nich rozhodnout jinak, aby všechno tentokrát dopadlo dobře. Nebo alespoň méně příšerně.

Příběhový survival Pathologic 3 má vyjít v letošním roce, a ačkoliv ještě nemáme konkrétní datum vydání plné hry, bezplatnou ukázku v podobě prologu Quarantine budeme moct vyzkoušet už v polovině března.

zdroj: Ice-Pick Lodge

Pathologic 3: Quarantine odvypráví úvod do příběhu mladičkého lékaře Daniila Dankovského, který do odlehlého městečka přijíždí hledat nesmrtelnost. Jeho nadřízené tohle pátrání mírně zneklidňuje a do zvláštní nemocí sužovaného města ho vysílají v podstatě za trest, aniž by mu údajné přešlapy někdo vůbec zvládl dokázat.

A protože mu do karet hraje právě cestování v čase, pokusí se Daniil v rámci nechronologického příběhu své chyby napravit. Vývojáři z ruského studia Ice-Pick Lodge ovšem varují, že je mladý doktor tak trochu nespolehlivý vypravěč, který se v honbě za rozlousknutím tajemství smrti neštítí téměř ničeho. Ale samozřejmě bude záležet i na vás, čeho jste s vidinou možnosti vracet čas schopní. Lákavý filozofický přesah!

zdroj: Ice-Pick Lodge zdroj: Ice-Pick Lodge

Každopádně vás v kůži Daniila čeká zajímavý vhled do investigativní medicíny: Vyšetřování a diagnostikování pacientů, včetně odhalování jejich niterných tajemství, hledání a vývoj léku na prašivinu, ale také epidemiologická opatření jako karanténa a hlídky, které na ni budou dohlížet.

Bezplatný prolog Pathologic 3: Quarantine na Steam zamíří 17. března. Plná hra by na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S měla dorazit ještě letos.