Pathfinder: Wrath of the Righteous potemní, graficky zesílí a dostane trojici DLC

29. 7. 2021 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Náš redakční odborník na Pathfindera Jirka má „bohužel“ dovolenou, takže vás o novinkách týkajících se blížícího se pokračování Pathfinder: Wrath of the Righteous musím zpravit já. Ale nebojte, já to zvládnu! Koneckonců se tentokrát nedotýkají příběhu ani nových herních mechanismů, ale spíše technické stránky a informací o obsahové podpoře po vydání.

Uznávám, i nad technickou stránkou hry by se odborněji rozpovídal náš hardwarový expert Jiří, ale nemusíte znát vývojové postupy, abyste sami posoudili, že nový Pathfinder bude o poznání hezčí hrou. Může za to především nové fyzikální renderování objektů a na ně navázané dynamické světlo, což dohromady vytvoří mnohem uvěřitelnější scény.

Vývojáři z Owlcat Games přidávají nový systém počasí, realističtější povrchy a nové částicové efekty či přepracované modely postav, které už nejsou tolik komiksové. Obecně bude hra vybarvená v temnějších tónech než její předchůdce, jelikož i po příběhové stránce máme očekávat depresivnější děj. Na to, jak tyto technické prvky budou vypadat v praxi (včetně slibovaného porcování nepřátel na kousky), se můžete podívat v tomto vývojářském deníčku:

zdroj: Owlcat Games

Vedle těchto informací dochází konečně ke spuštění předobjednávek hry Pathfinder: Wrath of the Righteous, a to ve třech digitálních edicích v obchodech Steam, GOG a Epic Games Store. Základní hra stojí 50 eur, o 20 eur dražší Commander edice vám navrch přihodí artbook, soundtrack, mapu světa a herní předměty, zatímco vrcholová Mythic edice naceněná na 100 eur přidává ještě season pass.

Season pass samotný vás vyjde na bezmála 30 eur a ukrývá se v něm trojice DLC, které vyjdou po vydání hry a jejichž popis naleznete o pár řádků níže. Pathfinder: Wrath of the Righteous vyjde 2. září na počítačích. V plánu jsou také verze pro PlayStation a Xbox, které se výpravného dobrodružství dočkají ještě před koncem letošního roku.

První DLC obsahuje nové dobrodružství, které na hráče čeká po vítězství nad oblastí Worldwound. Zanecháte planetu Golarion za sebou a využijete jedinečných mytických sil k obraně časoprostorového kontinua před hrozícím kolapsem.

Druhé DLC obsahuje zbrusu nový příběh, který se odehrává během hlavní kampaně. Spojíte se s ostatními přeživšími a pokusíte se dostat k poslední výspě křižáckých sil ve městě přežívajícím na tenčících se zásobách, které spoléhá pouze na vaše skromné dovednosti.

Třetí DLC přinese roguelike režim částečně začleněný do hlavní kampaně, který nabídne neomezenou znovuhratelnost.