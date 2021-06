Vzniká čeština pro Pathfinder: Kingmaker od autora překladu Tyranny

9. 6. 2021 14:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Koncem září roku 2018 vydalo studio Owlcat Games svou první hru a hned šlo o slušný zářez v žánru oldschoolových RPG. Pathfinder: Kingmaker se stal hrou, kterou náš Jirka hrává dodnes a nemůže si ji vynachválit. Úspěch jí zajistil pokračování Wrath of the Righteous, do kterého se pustíme již 2. září. Dvojka tedy vyjde se vší pravděpodobností dřív než fanouškovská česká lokalizace, na které se ale konečně začíná pracovat.

Ctihodného úkolu se zhostil Folkemon, který má za sebou slušnou řádku kvalitních překladů. Mezi jeho kousky patří například novodobá série Wolfenstein, celá Banner Saga a tím nejnovějším a opravdu rozsáhlým překladem je Tyranny.

Momentálně pracuje na češtině pro remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, který je už v docela pokročilé fázi. A vedle ní tedy pomalu začíná pracovat na překladu Pathfinder: Kingmaker, který se naplno rozjede letos v létě.

V tuto chvíli má získané všechny texty ze hry, ale abyste mu to opravdu věřili, připravil si pro vás několik prvních (a bohužel ne moc kvalitních) obrázků s několika přeloženými texty ze hry, na které se podívejte v galerii výše. Předpokládané datum dokončení překladu? „Až to bude, tak to bude“…

Stav překladu můžete sledovat na webu Folkemonovy češtiny či na našem spřáteleném webu Překlady her.