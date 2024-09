Patche využívajícího výkonu čerstvě odhalené PS5 Pro se v listopadu dočká na 50 her

11. 9. 2024 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony po včerejším odhalení PlayStation 5 Pro přislíbila, že se upgradu pro výkonnější model konzole při jejím uvedení na trh dočká zhruba 40 až 50 titulů. Vyplývá to z rozhovoru s architektem konzole Markem Cernym pro magazín CNET.

Jmenovitě známe zatím třináct z nich: Alan Wake 2, Assassin’s Creed Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant a The Last of Us: Part II Remastered. K seznamu zveřejněnému oficiálně Sony pak CNET přidává ještě F1 24.

Updaty by měly naplno využít vyšší výkon půlgenerační obměny, především pak zvýšením optimálního snímkování z 30 FPS na 60 FPS, u vybraných titulů se pak dočkáme i dalších grafických vylepšení.

Gran Turismo 7 kupříkladu na PlayStation 5 Pro stále bude cílit na 60 FPS a dostane ray-tracing. Horizon Forbidden West se pak dočká lepšího nasvícení a různých vizuálních efektů, včetně realističtějších vlasů, kůže a srsti.

V seznamu zatím absentují tituly pro PSVR 2, Cerny ale aspoň v rozhovoru zmiňuje, že i headset pro virtuální realitu z vyššího výkonu nového modelu bude těžit také. Eventuálně by prý upscalovací technologie s využitím AI měla fungovat ve všech VR hrách.

PlayStation 5 Pro bez mechaniky a vertikálního stojánku uvede Sony na trh 7. listopadu s cenovkou 20 290 Kč. V základu disponuje 2TB SSD, v balení najdete také ovladač DualSense a předinstalovanou hru Astro’s Playroom. Stojánek se bude prodávat samostatně za zhruba 750 korun, externí disková mechanika je už teď k dispozici za 2 899 Kč.

Navzdory výrazně vyšší cenovce oproti základnímu modelu PS5 analytici očekávají, že budou prodeje PS5 Pro následovat podobnou trajektorii jako v případě minulé generace. PS4 Pro se při uvedení na trh prodalo 1,7 milionu kusů, analytik Piers Harding-Rolls z Ampere Analysis potom odhaduje, že si PS5 Pro do konce roku pořídí 1,3 milionu lidí.

Sony si podle něj může dovolit nasadit vyšší ceny i kvůli absenci konkurence – Microsoft zatím svůj půlgenerační výkonnější model neukázal.

PS4 Pro tvořilo s 14,5 miliony prodanými kusy zhruba 12 % z celkových prodejů PS4, podle Harding-Rollse si PS5 Pro udrží podobný trend. Odhaduje, že by se ho do roku 2029 mohlo prodat kolem 13 milionů. S prodeji by mohly pomoct i nové bohaté trhy, kde konzolový trh začal výrazněji růst až s poslední generací, konkrétně Saúdská Arábie a Čína.