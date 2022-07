Parodické akční RPG Yet Another Fantasy Title si utahuje z žánru i Pána prstenů

13. 7. 2022 14:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vzpomínáte si na hru Rustler přezdívanou Grand Theft Horse, která přesunula GTAčko do středověku, zparodovala ho a nebrala se absolutně vážně? Yet Another Fantasy Title je něčím podobným. Obě hry dokonce sdílí vydavatele, ale liší se vývojáři. Studio Atomic Wolf si navíc neutahuje z městských akcí, ale z fantasy žánru a jeho klišé od příběhů po typy úkolů.

V Yet Another Fantasy Title jste prostým zlodějíčkem, který jednoho dne usmrtí rytíře v zářivé zbroji, ukradne mu jednorožce, a nevědomky se tak stane vyvoleným, který jako jediný dokáže porazit draka. Draka, který nechrlí jen plameny ze své tlamy, ale k jeho útokům patří i chrlení něčeho jiného, hnědého, z „tlamy“ na opačném konci.

Narazíte tu na čaroděje, kterého si rozhodně nemáte splést s pouhým pouťovým kouzelníkem. Ocitnete se na úzkém mostku a zařvete na blížícího se trolla, že neprojde dál. Gangu prstenu ukradnete prsten. Bude vás honit koňská policie. Naučíte se mocná kouzla. Budete nasávat s trpaslíky a utahovat si z goblinů. Seznámíte se s arogantními elfy. Okradete bohaté a na chudé se vykašlete. Ochočíte si vlka coby jeden z dopravních prostředků. A takhle by šlo pokračovat ještě hodně dlouho.

Pokud už máte dost všech těch fantasy RPG s otevřenými světy naplněnými generickými questy, přesně to samé vám nabídne i Yet Another Fantasy Title. Ale protože si z toho zároveň dělá srandu, mohla by to být… sranda.

Yet Another Fantasy Title vyjde na počítačích tehdy, až se najde prsten. Jinými slovy, datum vydání zatím není oznámené.