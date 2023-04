Park Beyond se připomíná novou upoutávkou

20. 4. 2023 9:34 | Novinky | autor: Jan Slavík

Stavění zábavních parků je specifický subžánr budovatelských strategií, případně tycoonů, na nějž celá řada hráčů nedá dopustit. Protože má prostě něco do sebe. Například příliš ostře říznout looping na horské dráze a následně zákazníkům nadávat do zbabělců, když se nazelenalí a polomrtví potácejí ven a zvrací do odpadkových košů, protože jste je minutu předtím drtili přetížením, jak když na někoho spadne kovadlina, je zkrátka zážitek, který jinde nenajdete.

RollerCoaster Tycoon (a jeho druhý díl) jistě nemusím představovat, protože se pro zájemce o žánr po předlouhé roky jednalo o s přehledem nejlepší volbu. Před sedmi lety pak přišel fantastický Planet Coaster, který jsem svého času recenzoval a stojím si za názorem, že hra se staré modle nejen dokázala vyrovnat, ale v řadě věcí ji i překonala.

Třetí vzadu ale dělá čím dál tím větší ramena. Chystaná budovatelská strategie Park Beyond od studia Limbic Entertainment (autoři Tropico 6) nabírá jasnější obrysy, čemuž pomáhá i čerstvě vydaná upoutávka, která se krom obligátního rozverného stavění zaměřuje i na to, aby dala jasně najevo, že si na své přijdou také hráči, kteří se rádi věnují detailnějšímu obchodnímu managementu. Zhlédnout ji můžete výše.

V úvodu si připomeneme, že Park Beyond bude mít i příběhový režim, a neomezí se tudíž jen na typickou zelenou louku, na níž máte dle libosti vystavět cokoliv. Svobodné sandboxové stavění bez toho, aby vás někdo komandoval, ale samozřejmě také bude k dispozici.

zdroj: Bandai Namco

Hra vás nechá zábavychtivým návštěvníkům nabízet stále nové zážitky, nastavovat jejich cenu a plnit kapsy spokojených zákazníků záplavou suvenýrů a cetek. Zapomenout nesmíte ani na skvadru údržbářů, co budou udržovat celou mašinerii v bezproblémovém chodu.

K efektivnějšímu vedení pak využijete nástroje pro sledování nálady i chování lidí. S vyladěním parku do posledního detailu pro každou demografickou skupinu pomůže sada názorných barevných přelivů a aby se zábava náhodou neomrzela, dostanete též výzkumnou divizi, která bude chrlit nové kulisy i vzrušující atrakce a „ohýbat realitu“.

Nakonec se můžeme podívat na svobodné stavění dekorací, což je, alespoň pro některé z nás, ta s přehledem nejdůležitější zpráva. Právě zmíněný Planet Coaster v tomto ohledu totiž naprosto exceloval, když ty opravdové hračičky nechal klidně i na stupínek přesně rovnat úhel břečťanu na okrasné zdi. A pokud Park Beyond nabídne něco podobného, mohla by to být vážně paráda.

O tom, jak se bude novinka hrát, ostatně nemusíme jen polemizovat, protože Pavel loni vážil cestu až kamsi k hranicím Německa a Lichtenštejnska, aby si hru sám vyzkoušel. Víc informací o hře jako takové se díky tomu můžete dočíst v jeho cestovatelsko-hráčském článku.

Park Beyond vychází 16. června na počítače i konzole současné generace.