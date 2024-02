Paralives vyjdou v předběžném přístupu příští rok

8. 2. 2024 13:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Nezávislý simulátor života Paralives, který hodlá být vyzyvatelem nějaké budoucí iterace The Sims, vyjde příští rok v předběžném přístupu pro PC a Mac. Aktuální video pak odhaluje několikero funkcí, včetně zaměstnání, vztahů, systému osobností a toho, jak potřeby a přání herních postav ovlivňují jejich životy.

Vývojáři také potvrdili, že Paralives nedostanou nikdy žádné placené DLC a všechno bude po vydání zdarma, což jde do příkrého kontrastu s nekonečným přívalem DLC a datadisků do The Sims.

O existenci Paralives víme už několik let, na E3 2021 zaujala detailními možnostmi přizpůsobení nábytku a designu, které jdou za rámec toho, co je například v sérii The Sims běžně k dispozici. Tvůrci však už několik let předtím vybírali prostředky na Patreonu a jejich primární motivací bylo dle jejich slov vytvořit hru, která nabídne to, co Simíci nemají.

I proto se chtějí Paralives odlišit třeba možností zapojit se do života ve městě, způsobem zakládání rodin či postupem v kariéře, jak už názorně ukazuje a vysvětluje přiložené nové video. Tam se ostatně také můžete podívat, jak fungují společenské karty, respektive systém pro rozvoj vztahů mezi lidmi.

Vývojáři ještě upozorňují, že vydání v příštím roce bude opravdu jen v programu předběžného přístupu a že v něm budou chybět funkce a přebývat bugy, ale od toho jde právě o předběžný přístup. Kompletní informace o vývoji najdete na Patreonu, kde můžete tvorbu Paralives podpořit a ponořit se tak do přehršle informací, které tam vývojáři publikují.