Paradox spouští předplatné pro všechna rozšíření hry Europa Universalis IV

19. 3. 2021 7:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Komplexní strategie Europa Universalis IV se od svého vydání v roce 2013 dočkala přehršle malých i velkých rozšíření, a pokud byste do hry chtěli naskočit dnes a pořídit si rovnou vše, co k ní kdy vyšlo, byli byste o nějakých 5 tisíc korun lehčí. To se samozřejmě mnohým hráčům nezamlouvá, a tak studio Paradox Interactive přišlo s alternativním řešením.

Dnešním dnem se spouští předplatné, které najdete přímo ve hře Europa Universalis IV na Steamu (pouze na operačním systému Windows). Musíte vlastnit základní hru, abyste mohli začít platit 5 eur měsíčně za následující obsah:

Všech 14 velkých rozšíření včetně Art of War a Mandate of Heaven

Všechna budoucí rozšíření včetně chystaného Leviathan

3 imerzní balíčky s novými mechanismy pro španělské, britské a ruské národy

9 obsahových balíčků s novými jednotkami, portréty a hudbou

Je důležité zdůraznit, že Paradox tímto nic nenahrazuje. Jedná se jen o jednu z možností. Nadále bude chrlit další rozšíření jak na běžícím páse, která si budete moct pořídit za standardní cenu.

Výhodou předplatného je logicky přístup ke všemu za mnohem nižší cenu (pokud to nehodláte platit pět let v kuse). Nevýhodou předplatného je samozřejmě to, že jakmile přestanete platit, ztratíte přístup k jeho veškerému obsahu, pokud jste si tedy jednotlivá rozšíření nezakoupili napřímo.