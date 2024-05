Palworld rozšíří čtyři nové potvůrky včetně dinosauří muchomůrky a žáby

2. 5. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Pocketpair během streamu ID@Xbox představilo čtveřici nových palů, kteří do populárního survivalu zamíří letos v létě. Kromě nich rozšíří v brzké době arzenál dostupných zbraní také plamenomet a měli bychom se dočkat také módu Arena, který autoři Palworldu představili na nedávné showcase Triple-i.

Čtyři nové potvůrky zatím nemají jména, ale vypadají přinejmenším zajímavě. Na soupisku přibude zenový žabák s větví, majestátní pštros, antropomorfní pes v červeném oblečku a houbička s tělem dinosaura. Žádný z nich na první dobrou nepřipomíná slavné Pokémony, ale rozhodně se do stávajícího ansámblu hodí.

Palworld je na Steamu i na Xboxu dostupný v rámci programu předběžného přístupu, od vydání v lednu už do hry během března přibyl nový obsah v podobě prvního raidu a pala jménem Bellanoir. Další potvůrky by do hry měly přicházet postupně, stejně jako ale nemáme konkrétní datum vydání pro slibovaný obsah, netušíme ani, kdy Palworld vyjde ve své finální podobě, ani kdy a jestli se hra objeví na PlayStationu.