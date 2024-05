Oznámí brzy Rockstar datum vydání GTA VI? Na oficiálním webu se cosi děje

Zdá se to sice jako včera, ale od zveřejnění prvního traileru na Grand Theft Auto VI už uběhlo skoro půl roku. Od vydání hry nás ale pořád dělí minimálně sedm měsíců, přičemž se spekuluje, že možná příští rok ani vyjít nestihne a počkáme si až do roku 2026. Každopádně, kde je informací z důvěryhodných zdrojů pomálu, tam nastupují drby a důkladná detektivní činnost fanoušků, a podle těch se na oficiálních stránkách Rockstaru cosi děje.

Respektive cosi probíhá na jejich pozadí, když se v databázi objevila nevyplněná šablona avizující čtyři nové screenshoty, obrázek na krabičku a také datum vydání GTA VI, stejně jako již z dřívějška známé specifikace vývojářského studia, platforem a uděleného ratingu. Rockstar už tuhle stránku zase spěšně skryl, ale ne dřív, než si účet na sociální síti X s přezdívkou @GTAVI_Countdown stihl udělat screenshot.

Update: the new page (https://t.co/LdP9mtohyK) was just taken down, but the code with placeholders remains in the database that was made public yesterday.

Additionally, there are mentions of digital purchases (pre-orders).



R* was likely preparing the website and didn’t intend to… pic.twitter.com/T0VxaDnt3o