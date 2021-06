Overwatch 2 se na Switchi nejspíš neobejde bez kompromisů

29. 6. 2021 12:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování úspěšné kooperativní střílečky Overwatch ještě nějaký ten pátek nevyjde. Členové vývojářského týmu nicméně patří mezi ty aktivnější, a tak, přestože se Overwatch 2 na PC a konzolích vyloupne nejdřív příští rok, v mezičase odpovídají alespoň na zvídavé otázky publika, respektive uživatelů Redditu.

Mezi konzole, kam Overwatch 2 zamíří, patří také Switch, který přirozeně nedisponuje takovým výkonem jako PlayStation 5 nebo Xbox Series X|S. Ba dokonce ani takovým jako předchozí konzolová generace od Microsoftu a Sony, kde pokračování vyjde také.

„Jelikož hardware od vydání prvního Overwatche pokročil, rozhodli jsme se do OW2 přidat určité náročnější prvky. Zároveň ovšem tvrdě pracujeme na tom, abyste na všech platformách dostávali ten nejlepší zážitek, a to i v PvP,“ uvedl technický ředitel John Lafleur.

„V případě Switche je to pro nás poměrně velká výzva, u které se nedá vyhnout kompromisům. Některé pokročilejší grafické prvky na něm pravděpodobně nebudou vidět. Soustředíme se na to, abychom do všech verzí dostali prvky přímo související s hratelností, a až posléze se snažíme je co nejvíc pozvednout,“ vysvětluje Lafleur.

Zároveň přiznal, že Overwatch 2 na Switchi možná nevyjde ve stejnou dobu jako na zbylých platformách. Naznačil také přítomnost progrese napříč různými zařízeními, která ale do hry přibude až v době, kdy budou cross-platform hraní podporovat všechny z nich.

Kdy se tak stane, zatím Blizzard ani nenaznačil – jisté je jen, že to nebude v letošním roce. Pokračování kooperativní střílečky se dočká plnohodnotného PvE módu, ale i důležitých změn ve stávajících režimech: Overwatch 2 kupříkladu opustí model 6v6, týmy si budou muset vystačit jen v pěti.