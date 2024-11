Overwatch 2 dostává osm let starý režim, ale jen na tři týdny

12. 11. 2024 10:03 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Do hrdinské střílečky Overwatch 2 se vrací původní režim šest proti šesti. Náboj nostalgie do pušky nabijí i staré mapy, původní hrdinové a schopnosti a zásahem do srdce vám připomene, že značka už slaví osm let.

„Před osmi lety Blizzard vydal kompletně nový herní svět Overwatch. Spojeni společným tématem boje za budoucnost se vás miliony připojily, abyste poznali nové hrdiny, jako je dobrodruh cestující časem, šampion esportu, který se stal pilotem mecha, a geneticky upravená gorila z Měsíce. Společně jsme bojovali na fantastických bojištích ze všech koutů budoucí Země, včetně Temple of Anubis, Hanamura, King's Row a Dorado. Nyní budete moci znovu prožít nostalgii v sérii nových časově omezených událostí v Overwatch 2, kde zažijete původní hrdiny, schopnosti a mapy v klasické akci 6v6, kterou si pamatujete. Připravte se odpovědět na volání Overwatch: Classic,“ nabádá Blizzard.

V řeči čísel se můžete těšit na 21 postav z původní hry, režim bude totožný se stavem hry ke květnu 2016, což znamená i původní sílu a funkce schopností. Hry však budou probíhat pod pravidlem No Hero Limits, takže klidně můžete mít celý tým sestavený z identického hrdiny. Stejně tak se vrací 12 původních map.

Blizzard nevylučuje, že by se Overwatch: Classic nevrátil v permanentním režimu, ostatně tak tomu je v Classic verzích jejich onlinovky World of Warcraft. „Budeme sledovat zájem hráčů, abychom zvážili plány do budoucna,“ soudí studio.

Overwatch: Classic začíná dnes a potrvá do 2. prosince.