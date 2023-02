Okamžitý hit: Sons of the Forest prodalo za jediný den 2 miliony kopií

27. 2. 2023 12:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Co má společného Valheim, V Rising a Sons of the Forest? Kromě toho, že se jedná o survivaly nezávislých studií, je spojuje především přímo bezprecedentní komerční úspěch. Poslední jmenované hře by navíc její konkurenti mohli prodejní čísla jenom závidět. Sons of the Forest, která minulý čtvrtek spustila předběžný přístup, prodala za jediný den přes 2 miliony kopií. Na svém Twitteru to oznámilo studio Endnight Games.

Thanks to those who have joined us in our Early Access journey into ‘Sons Of The Forest’ We have sold over 2 million copies in the first 24 hours, and are very excited for what we have in store for players in the coming weeks.



Tím ale útok na rekordní příčky nekončí: V den vydání hororový survival sledovalo přes 700 tisíc uživatelů na Twitchi a víc než 414 tisíc hráčů v jeden moment dělalo první krůčky ve vražedném lese na Steamu, čímž ho zařadilo po bok masivních velikánů jako Dota 2, Apex Legends, PUBG nebo Hogwarts Legacy.

Pro tým z Endnight Games tím ale cesta k dlouhodobému úspěchu teprve začíná, bude třeba, aby neusnuli na vavřínech a zájem o hru neopadl. Sons of the Forest si v předběžném přístupu pobudou zhruba půl roku. V duchovním nástupci populárního survivalu The Forest budete tentokrát pátrat po zmizelém miliardáři na opuštěném ostrově. O život vám budou usilovat nejen kanibalové a zmutované nestvůry, ale také dynamické počasí. Živlům i příšerám můžete vzdorovat sami nebo v kooperaci, a to stavěním příbytků i tvorbou široké palety zbraní a nástrojů.

Sons of the Forest je v předběžném přístupu na PC k dispozici za necelých 29 eur. Cena by se po plném vydání měnit neměla.