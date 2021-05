Oficiální tweety naznačují možný remaster Crysis 2

24. 5. 2021 16:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Remaster prvního dílu série Crysis dorazil loni kromě PC také na minulou generaci konzolí, a dokonce i na Switch, kde, nutno podotknout, moc parády nenadělal. Legendární zabiják hardwaru, který i dlouhá léta po svém vydání odolával nejsilnějším sestavám, se v roce 2011 dočkal pokračování. A to se možná letos také vrátí.

Přesně po deset letech by se totiž střílečka Crysis 2 mohla dočkat vlastního remasteru. Nutno připomenout, že na rozdíl od svého staršího předchůdce už druhý díl vznikal i na tehdejší konzole, tedy na PS3 a Xbox 360, což se na jeho hardwarové náročnosti samozřejmě projevilo.

Oficiální účet značky na Twitteru naznačuje návrat dvojky hned několika způsoby. Napřed se připomněl hláškou „They Used to Call me Prophet“, která zazní krátce po začátku hry, a poté následoval další tweet se screenshotem právě z druhého dílu.

Situace tak trochu začíná připomínat stav krátce po startu minulé generace konzolí, kdy se s remastery taktéž doslova roztrhl pytel. Zatím sice nedošlo k oficiálnímu oznámení, ale vydání dává smysl jak díky letošnímu kulatému výročí, tak mimo jiné proto, že sci-fi FPS nejsou v současné době kdovíjak vytěžovaným žánrem.