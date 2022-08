Odstartovala kickstarterová kampaň remaku Sherlock Holmes The Awakened

4. 8. 2022 16:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ukrajinské studio Frogwares před týdnem oznámilo svou staronovou hru Sherlock Holmes The Awakened, remake hororové detektivky z roku 2007, v níž se geniální detektiv Sherlock Holmes potýkal s kultem vyznávajícím prastaré bohy, Cthulhu nevyjímaje. Tvůrci už během oznámení upozorňovali na brzkou kampaň na Kickstarteru a ta právě odstartovala.

Nový titul Sherlock Holmes The Awakened ale nebude obyčejným remakem. Tvůrci předělají původní materiál takovým způsobem, aby se zároveň jednalo o pokračování loňského Sherlock Holmes: Chapter One, v němž se Shelly poprvé seznámí s Watsonem. Dojde proto k přepsání některých dialogů, hra bude celá předabovaná, z hlediska grafiky a systémů vytvořená úplně od začátku v Unreal Enginu 4, přibydou i nové úkoly, ale hlavní zápletka by měla zůstat zachovaná.

Detailněji jsem se o remaku a důvodu vzniku kickstarterové kampaně rozepsal v předchozím článku, tady se zaměříme už na samotnou kampaň. Ta poběží standardních 30 dní a tvůrci si dali za cíl vybrat na dokončení hry 71 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,7 milionu korun. K tomuto cíli se celková částka v době psaní článku teprve blížila.

V rámci kickstarterové kampaně si můžete koupit digitální hru Sherlock Holmes The Awakened od 35 eur (860 korun), přičemž si tím vysloužíte navíc exkluzivní oblečky, wallpapery, své jméno v titulcích hry a děkovný vzkaz od studia Frogwares.

V dražších odměnách si připlácíte za soundtrack s artbookem, DLC s vedlejším úkolem, možnost zahrát si hru v betě, mít svůj portrét ve hře a prominentní místo v titulcích a nechybí ani velmi omezené a velmi drahé odměny jako vaše vlastní cela v herním blázinci v přepočtu za 24 tisíc korun. A pokud tvůrcům přispějete nejvyšších 48 tisíc korun, dostanete k všemu výše zmíněnému (i nezmíněnému) ještě možnost zavolat si s tvůrci, zúčastnit se speciální prezentace a mít přístup ke všem jejich hrám po následujících pět let.

Sherlock Holmes The Awakened vyjde příští rok na počítačích, PlayStationech, Xboxech a Switchi.