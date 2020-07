Odhalte tajemství úchylného viktoriánského kultu v Lust from Beyond

28. 7. 2020 11:45 | autor: Šárka Tmějová

Před třemi lety vyšel kontroverzní erotický horor Lust for Darkness, kde se urození boháči vydávali do alternativní dimenze oddávat se bakchanálským a sadomasochistickým orgiím.

Poláci z MovieGames usoudili, že si tenhle výtvor zaslouží pokračování, o jehož financování požádali fanoušky na Kickstarteru a požadovaný obnos vybrali během pouhých deseti hodin.

Hráči zvráceného potěšení zřejmě pořád ještě neměli dost, a tak dostanou přídavek. V Lust from Beyond si zahrajete za jednoho z členů okultní sekty, která se snaží otevřít brány do zemí rozkoše, dimenze Lusst’ghaa. Jde o pokračování, ale klidně i samostatně hratelný titul, který má opět posunout hranice hororu a erotiky ve hrách.

Při tvorbě světa Lust from Beyond se MovieGames inspirují motivy a estetikou spisovatele H. P. Lovecrafta, biomechanického surrealisty H. R. Gigera či svého soukmenovce, dystopického surrealisty Zdzisława Beksińského.

Jinak půjde víceméně o klasický horor z pohledu první osoby na způsob Amnesie s hádankami a utíkáním před monstry, jen většina těch příšer vás bude toužit usouložit k smrti a nebude při tom moc oblečená. Případně se vás bude snažit lstí vlákat do pasti a já viděla příliš mnoho filmů se zubatou vagínou, abych jim na to skočila.

zdroj: Movie Games

Pokud vás tahle myšlenka čirou náhodou láká, můžete si Lust from Beyond vyzkoušet v bezplatném demu. Asi není nutné dodávat, že kvůli přítomnosti velmi explicitního sexuálního obsahu je hra vhodná pouze pro plnoleté hráče.

Plná verze Lust from Beyond vychází za necelé dva měsíce, 24. září, na PC.