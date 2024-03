Odhalte pravdu o dni zúčtování v nové akci Terminator: Survivors

2. 3. 2024 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od čtvrtečního večera je vám k dispozici Kubova recenze realtimové strategie Terminator: Dark Fate – Defiance, do které se v případě zájmu můžete hned teď pustit. Že pro vás není tenhle žánr tím pravým ořechovým a dáváte přednost ryzí akci? Tak to by se vám třeba mohl líbit nově oznámená střílečka Terminator: Survivors.

Nový titul s Terminátorem představilo vydavatelství Nacon a bohužel zatím nepředvedlo jediný záběr přímo ze hry. Můžeme se proto díky názvu pouze domnívat, zda se výsledek bude hrát podobně jako Vampire Survivors, nebo je název zavádějící a ve skutečnosti půjde spíš o běžný survival.

Terminator: Survivors láká na otevřený svět, který budete prozkoumávat, hledat v něm zdroje a ostatní přeživší, vylepšovat si svou základnu a postupně odhalovat, co stálo za apokalypsou přezdívanou jako den zúčtování a proč vám jde Skynet po krku.

Hra se odehrává pouhé čtyři roky po událostech druhého filmu, kdy vylézáte z bunkru a snažíte se uchovat lidstvo pro další generace. Kromě akce by mělo být možné postupovat i potichu, jelikož postavit se hned samotnému terminátorovi by asi nikam nevedlo.

Celého zážitku se mají účastnit nespecifikované postavy filmové ságy, na jejichž odhalení, stejně jako na představení samotné hratelnosti, bychom nemuseli čekat zas tak dlouho. Hra Terminator: Survivors bude totiž hratelná od 24. října v předběžném přístupu na Steamu, později se ukáže i na PlayStationu 5 a Xboxu Series.