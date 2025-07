Od Lumiose City po japonský PokéPark: Pokémoni chystají návraty i novinky

23. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Fanoušci Pokémonů se opět dočkali. V rámci červencové prezentace Pokémon Presents se objevilo množství novinek, které potěší jak příznivce hlavní herní série, tak milovníky mobilních spin-offů nebo televizních adaptací. Game Freak, The Pokémon Company a jejich partneři toho oznámili opravdu hodně, od nových epizod seriálu Pokémon Concierge přes návrat Mega evolucí až po nový zábavní park v Japonsku.

Hlavním tahákem celé akce byl nový trailer k chystanému Pokémon Legends: Z-A, dalšímu velkému příspěvku do série RPG. Hra se bude odehrávat v Lumiose City a dorazí už 16. října společně s novým bundlem se Switchem 2. Poprvé se ukázal nový typ bitev Z-A Royale, návrat Mega evolucí a novinka v podobě Rogue Mega evolucí, možnost upravit si vlastní Furfrou nebo foto mód.

zdroj: The Pokémon Company

Netflix oznámil, že se 4. září vrací seriál Pokémon Concierge. Animovaný spin-off, který ukazuje život Pokémonů v prázdninovém resortu, nabídne nové epizody. Opět s důrazem na příjemnou, bezstarostnou atmosféru v netradičním letovisku.

Zcela nový projekt pak připravuje studio Aardman Animation, známé například díky Wallacovi a Gromitovi. Spolu s The Pokémon Company pracují na stop-motion minisérii Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu, která by měla dorazit v roce 2027. Teaser naznačuje kombinaci klasického britského humoru a roztomilosti, na kterou jsme u Pokémonů zvyklí. Tentokrát ji ale uvidíme přímo očima samotných kapesních příšerek.

Další velkou novinkou bude založení vůbec první stálé venkovní pokémoní atrakce v Japonsku. PokéPark Kanto otevře své brány v roce 2026 v rámci tokijského zábavního parku Yomiuriland. Rozdělený bude na dvě části, městečko Sedge Town, kde se setkávají trenéři a Pokémoni, a Pokémon Forest, les plný interakcí mezi divokými Pokémony. Prodej vstupenek začne už na konci letošního roku.

Mobilní hráči se mohou těšit na spoustu aktualizací stávajících titulů. V Pokémon GO proběhne 23.-24. srpna Go Fest 2025: Max Finale, během kterého se objeví neobvykle velké formy Pokémonů a poprvé budete moct kdekoliv na světě potkat Eternatuse. Po zadání promo kódu GOFESTMAX navíc zvýšíte své šance na chycení vzácných obřích Gigantamax Pokémonů.

V Pokémon Masters EX se od 29. července do 6. září objeví Carmine a Sinistcha, v Café Remix zase od 23. července do 21. srpna Lapras v kapitánském outfitu. Pokémon Sleep chystá na září výzkum legendárních psů Raikou, Entei a Suicune, nová oblast Amber Canyon dorazí do spánkové aplikace v listopadu. Pokémon Unite pak oslaví čtyři roky existence příchodem Latiose (18. 7.) a Latias (8. 8.).

Nechyběla ani upoutávka na Pokémon Champions, novou arénovou bojovku kombinující PvP a přenos Pokémonů z Pokémon Home. I když stále neznáme přesné datum vydání, hra dorazí v roce 2026 na Switch, iOS a Android.

zdroj: The Pokémon Company

Velkým překvapením byla i nenápadná, ale sympatická novinka Pokémon Friends. Logická hra s posuvnými bloky a sběratelskými plyšáky, která rovnou vyšla na Switch a mobily, vypadá jako ideální oddechovka mezi většími hrami a nekonečným scrollováním.

zdroj: The Pokémon Company

A pokud se rádi vracíte k papírové klasice, 26. září vychází nové rozšíření karetní hry Pokémon Trading Card Game: Mega Evolution, které zpět na stůl vrací legendární Mega evoluce.

Letošní Mistrovství světa proběhne 15.–17. srpna v kalifornském Anaheimu, soutěžit se bude v tradičních titulech jako Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon TCG, GO i Unite. Všichni účastníci odejdou se speciální promo kartou.

Červencové Tera Raidy ve Scarlet & Violet nabídnou setkání se čtyřmi shiny Pokémony z řady Ruinous Quartet – Wo-Chien, Chien-Pao, Ting-Lu a Chi-Yu. Každý bude dostupný na týden, ale pro přidání do týmu musí být poražen komunitou milionkrát. Paralelně budou probíhat i Mass Outbreaks. Za zadání kódu STRACKSU1T nebo VTRACKSU1T získáte speciální teplákovku do hry.