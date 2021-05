Očekávaný Biomutant shrnuje důležité informace před vydáním

20. 5. 2021 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po letech čekání se konečně tento měsíc na naše obrazovky přiřítí Biomutant, akční RPG, které jsme si poprvé mohli vyzkoušet po oznámení na Gamescomu 2017 a v následujících letech pak poslouchat opatrná vyjádření autorů o tom, že jsou malý tým a že musíme být trpěliví a mít realistická očekávání.

Jak to celé dopadlo, se již brzy dozvíte z Patrikovy recenze, pokud si ale potřebujete nějak utřídit myšlenky a rozvzpomenout se, co je vlastně Biomutant zač, určitě vám přijde vhod zhruba šestiminutové video přímo od vývojářů, které postihuje všechny klíčové aspekty.

Dozvíte se všechny nutné detaily o herním světě, šestici klanů, s nimiž můžete uzavírat spojenectví, o světlé či temné karmě a také o rozdílných motivacích, které mohou mít za následek podstatně odlišný konec hry. Kromě toho se ale video věnuje nejrůznějším speciálním schopnostem, zbraním, mutacím vámi vytvořené hlavní postavy a tak dále.

To nejdůležitější, co z prezentace vyplývá, je široká možnost úprav prakticky všeho, co se ve hře nachází, od samotného hlavního pišišvora až po jeho (bizarní) zbraňový arzenál nebo dopravní prostředky. Zda se tuhle hravost a záplavu možností podaří skutečně vetknout do hry, to se dozvíte 25. května, kdy hra vychází na PC a minulou generaci konzolí.