Obrovský update pro Total War: Pharaoh snad konečně naplní potenciál hry a doby

11. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Total War: Pharaoh pro mne v době svého oznámení znamenal zklamání. I když systémově dobrý, obsahoval jen zlomek bohatého světa doby, které se věnoval a omezení na Egypt a Chetity působilo příliš limitujícím dojmem. To se ale asi definitivně změní s finálním a nutno říct, že mamutím updatem, který dokonce vytvoří z Total War: Pharaoh novou hru.

Původní Pharaoh a nová verze s přídomkem Dynasties nebudou propojené. Půjde o separátní hry, které budou mít oddělené i achievementy a stejně tak položky na Steamu. Musíte tedy stáhnout celou hru znovu, nicméně pokud budete chtít hrát podle starých pravidel, pořád bude k dispozici původní Pharaoh.

Co nového Dynasties přináší? Hodně, hodně věcí. De facto je to takový update ve stylu Mortal Empires. Mapa se roztáhne na celé Středozemní moře a přibydou čtyři nové hlavní frakce – Trója, Mykény, Asýrie a Babylon. Především po těch druhých dvou jsem volal od oznámení, a tak si umíte představit mou radost. Kromě toho tu bude dalších 25 malých frakcí a celkem se na mapě objeví celkem 168 osad a mapa tak bude skoro dvakrát tak velká.

Styl Crusader Kings bude trochu evokovat nový systém dynastií, po nichž se ostatně update jmenuje, kde se budete starat o celý vládnoucí rod, řešit vhodné sňatky a samozřejmě i stárnutí, byť to není v Total War zrovna novinka. Asi nemůžeme (a je otázka, zda bychom i chtěli) očekávat míru detailu jako u zmíněného kolosu od Paradoxu, ale pokud si budete chtít znovu odehrát Trojskou válku nebo úplně jiný příběh z doby kolapsu říší doby bronzové, systém dynastií by vám mohl pomoci se do celé vaší unikátní story ponořit.

Hodně přepracovaný by měly být i bitvy a to jak s novými schopnostmi jednotek, tak, doufám, i s úpravou toho, jak rychle střety probíhají. Celkem bude v Dynasties 150 nových nebo přepracovaných jednotek. Prostě a jednoduše, Dynasties update zní opravdu skvěle a pro mne načrtává podobu hry, jakou jsem chtěl mít od začátku. Je zdarma a vyjde 25. července na PC a s malým odstupem i na macOS.