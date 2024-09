Oblečte kožešiny! Na lov v Monster Hunter Wilds vyrazíme v únoru

25. 9. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už je pomalu na čase brousit čepele a štrykovat zbroje, lov epických potvor v Monster Hunter Wilds začíná 28. února. Datum vydání, včetně skoro čtyřminutového traileru, ukázal Capcom během včerejšího State of Play.

O Wilds toho víme spoustu, dokonce jsem měl možnost si na letošním Gamescomu hru vyzkoušet a už teď je jasné, že opět dostaneme nespoutaný, chaotický a bezprecedentní simulátor lovu přerostlých monster, a každá další ukázka to jen potvrzuje.

Nejvíce mě ale v traileru zaujala dynamika prostředí, o které toho zatím moc nepadlo. Scarlet Forest je barvitý ekosystém, kterým protéká rudá řeka a kromě bohaté vegetace je samozřejmě bohatý i na potvory všelijakých velikostí. Tedy až do momentu, kdy se nad pralesem spustí biblický liják: řeka se rozvodní, unášenou hlínou zbarví do hněda, viditelnost takřka neexistuje a s masivním přívalem vody do šarlatového lesa připluje i leviatan Uth Duna.

Prostředí se opět změní, až megalomaský souboj, který vypadá jednoduše fantasticky, ustane. Stejně tak přestane pršet, oblačnost se roztrhá a sluneční svit opět promění ráz džungle. Říční koryto vysychá, utváří se blankytná jezírka a na výsluní se vyhřívají vzácní tvorové, kteří se mohou hodit třeba k výrobě rozličných nástrojů a zbrojí.

zdroj: Capcom zdroj: Capcom

Dynamické nebezepečí, které tedy netvoří jen monstra, ale i prostředí, je lákavé. Hlavně tedy, když se vám podaří třeba tekuté písky nebo pouštní bouři využít ve svůj prospěch a nálakat do nich třeba monstrum, které zrovna lovíte.

V traileru se mihne také White Wrath, mýtické monstrum dávno považované za vyhynulé, které zřejmě bude vaší bílou velrybou. A kdybyste náhodou toho lovení a kuchání predátorů měli dost, můžete si třeba zarelaxovat u rybolovu nebo se jen tak projíždět rozlehlým a krásným světem na Seikrtovi.

Monster Hunter Wilds vychází 28. února na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.