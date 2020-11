Objevují se první zprávy o výrobních vadách nových Xboxů

Nová generace je tady. Dnešním dnem se na celé řadě trhů začíná prodávat PlayStation 5 (u nás bohužel až za týden) a Xbox Series X a S už má spousta lidí doma. Bohužel je start nové generace prakticky pokaždé provázen jedním nepříjemným aspektem: První verze konzolí mohou mít problémy, které testování a výroba nedokázaly zachytit a odhalí je až vypuštění do divoké přírody, tedy mezi natěšené hráče.

Nové Xboxy jsou na trhu teprve dva dny a už se objevují zprávy od zoufalých novopečených majitelů, kterým jejich vysněná hračka nefunguje tak, jak by si představovali. Na Twitteru a Redditu zaznívá řada svědectví o tom, že disková mechanika Xboxu Series X dělá problémy.

Hey @XboxSupport!



I think my #XboxSeriesX might have a defective disc drive. I've tried inserting a few different compatible games (both Xbox One & 360) & the drive won't let me insert it. Nothing is in there (to my knowledge). I just set it up.



Any help is appreciated! pic.twitter.com/2r1mQkYSLY