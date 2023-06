Obchod předčasně vyzradil datum vydání a informace ohledně nové Yakuzy

8. 6. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Repertoár příběhů, odboček, historických výletů a gangsterských melodramat série Yakuza, nově Like a Dragon, se rozroste o spin-off jménem Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Oznamovací trailer (viz výše) byl k vidění loni v září a hra se zřejmě chystala naplno představit za týden na summitu RGG, jenže už vlastně ani není potřeba se nijak zvlášť snažit. Na stránkách obchodu PlayStationu se totiž krátce objevila produktová karta titulu, která sice zase rychle zmizela, jenže internet má víc očí než zrůdy v kobkách pod Waterdeepem a informace i nové obrázky jsou už zkrátka venku.

Gaiden bude rozsahově zhruba poloviční oproti plnotučným dílům série. Do světla reflektorů se vrátí starý známý Kirjú Kazuma, který bude tentokrát vystupovat pod pseudonymem Jorjú (což se mimochodem poeticky píše znaky pro „ryzí“ a „drak“), protože, jak napovídá název hry, aby ochránil svou budoucnost, rozhodl se smazat minulost.

Kirjú chtěl zpřetrhat vazby s podsvětím a ukrývá se, jenže je vcelku jasné, že nemůže všechno proběhnout hladce a bez vzruchu. Hrát za bývalého gangstera, který v poklidu okopává cibuli na venkově a ve volných chvílích medituje, by upřímně mohlo mít docela styl, ale žánrově by se to k sérii přeci jen nehodilo. Kirjúovi tudíž není přáno klidu a pokoje, neznámí protivníci se snaží ho vylákat ven z úkrytu a zřejmě se jim to částečně i povede.

Hra se vrátí k tradičnímu realtimovému soubojáku a zmíněná produktová karta slibovala divoké, kosti lámající bitky, během nichž budete moci volně přepínat mezi bojovým stylem gangstera a agenta. Což by naznačovalo, že Kirjú tentokrát možná propůjčí své služby straně zákona, nejspíš jako agent v přestrojení. Ani tentokrát bychom též neměli být ochuzeni o košatý postranní obsah, vedlejší úkoly, řadu aktivit a, ano, samozřejmě i karaoke.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name míří na PC a staré i současné konzole. Obchod prozradil i datum vydání – zdá se, že se můžeme těšit na 9. listopadu.